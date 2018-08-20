Cumhurbaşkanlığı'ndan saldırı açıklaması: Kaos yaratma girişimi

ABD Büyükelçiliği'ne yönelik silahlı saldırı ile ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan açıklama geldi. Kalın "Bu açıkça bir kaos yaratma girişimidir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan ABD büyükelçiliğine yönelik silahlı saldırıyla ilgili bir açıklama geldi.

''AÇIKÇA KAOS YARATMA GİRİŞİMİ''

Twitter'dan yaptığı paylaşımda saldırıyı kınayan Kalın, "Bu açıkça bir kaos yaratma girişimidir" dedi.

Kalın, "Türkiye güvenli bir ülkedir ve bütün yabancı misyonlar kanunların güvencesi altındadır. Olay soruşturulmaktadır ve en kısa sürede aydınlatılacaktır" ifadelerini kullandı.

BÜYÜKELÇİLİK BİNASINA SALDIRI

Sabah saat 05.00 sıralarında Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halinde olan beyaz bir otomobilden ABD Büyükelçilik binasına doğru ateş açılmıştı. Ateşlenen 6 mermiden 3'ünün demir kapıya ve camlı bölüme isabet ettiği açıklanmıştı.

Kaynak: Ajanslar