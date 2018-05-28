Cumhurbaşkanlığı'ndan fethin 565. yılına özel film: Sen yürü Aslanım!

Cumhurbaşkanlığı İstanbul'un fethinin 565. yılı münasebetiyle özel bir film hazırlattı. İstanbul Büyük Şehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve İzleyenlerin tüylerini diken diken eden film sosyal medyada büyük beğeni topladı.

29 Mayıs 1453 İstanbul'un Fatih Sultan Mehmet tarafından feth edildiği tarih. 561 yıl önce bugün İstabul Fatih Sultan Mehmet tarafından zorlu bir mücadele sonucunda fethedildi. Bir devir bitti ve yeni bir devir başladı.

Cumhurbaşkanlığı İstanbul'un fethinin 565. yılı münasebetiyle tüyleri diken diken eden bir film hazırlattı.İstanbul Büyük Şehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve İzleyenlerin tüylerini diken diken eden film sosyal medyada büyük beğeni topladı.

İŞTE O FİLM:

Kaynak: Ajanshaber