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06 Eylül 2018 12:10 | Son Güncelleme: 06 Eylül 2018 12:17

Cumhurbaşkanlığı: Tahran'daki zirvede Suriye ele alınacak!

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Suriye ihtilafına kalıcı çözüm bulunması amacıyla, Astana mekanizması bağlamında sahada ve siyasi süreç kapsamında yürütülen ortak çabalar, zirve toplantısında ele alınacak.

Cumhurbaşkanlığı: Tahran'daki zirvede Suriye ele alınacak!

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Suriye ihtilafına kalıcı çözüm bulunması amacıyla, Astana mekanizması bağlamında sahada ve siyasi süreç kapsamında yürütülen ortak çabalar, zirve toplantısında ele alınacak.

ATILACAK ADIMLAR BELİRLENECEK

Toplantıda, ikincisi nisan ayında Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşen üçlü zirvenin ardından, meydana gelen gelişmelerin değerlendirilmesi ve ileriye yönelik atılabilecek adımların tespit edilmesi hedefleniyor.

İKİLİ İLİŞKİLER DE ELE ALINACAK

Başkan Erdoğan'ın zirve esnasında mevkidaşlarıyla gerçekleştireceği ikili ve üçlü temaslarda, İran ve Rusya ile ikili ilişkilerin yanı sıra diğer güncel, bölgesel konuların da ele alınması öngörülüyor.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: zirveSuriye


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