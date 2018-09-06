Cumhurbaşkanlığı: Tahran'daki zirvede Suriye ele alınacak!

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Suriye ihtilafına kalıcı çözüm bulunması amacıyla, Astana mekanizması bağlamında sahada ve siyasi süreç kapsamında yürütülen ortak çabalar, zirve toplantısında ele alınacak.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Suriye ihtilafına kalıcı çözüm bulunması amacıyla, Astana mekanizması bağlamında sahada ve siyasi süreç kapsamında yürütülen ortak çabalar, zirve toplantısında ele alınacak.

ATILACAK ADIMLAR BELİRLENECEK



Toplantıda, ikincisi nisan ayında Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşen üçlü zirvenin ardından, meydana gelen gelişmelerin değerlendirilmesi ve ileriye yönelik atılabilecek adımların tespit edilmesi hedefleniyor.

İKİLİ İLİŞKİLER DE ELE ALINACAK



Başkan Erdoğan'ın zirve esnasında mevkidaşlarıyla gerçekleştireceği ikili ve üçlü temaslarda, İran ve Rusya ile ikili ilişkilerin yanı sıra diğer güncel, bölgesel konuların da ele alınması öngörülüyor.

Kaynak: Ajanslar