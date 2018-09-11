Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan önemli açıklamalar: Avrupa'yı da etkiler

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kabine toplantısının ardından açıklamalar yapıyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın değerlendirmelerde bulunuyor.

Kalın'ın açıklamalarından önemli başlıklar;

Türk ekonomisiyle ilgili panik havasının olmadığını ifade etmek istiyorum. Türbülans gibi görülen dönemin de kısa sürede aşılacağından eminiz.

YENİ ÖĞRETİM YILI

Pazartesi günü bütün güvenlik önlemlerini alacağız. Yeni döneme 60 bin temizlik, 20 bin sivil güvenlik görevlendirilecek. Öğrencilere yeni öğretim yılında başarılar diliyorum.

TAHRAN ZİRVESİ

Bizim beklemediğimiz şekilde zirve canlı yayınlandı. Bu da hayra vesile oldu. Cumhurbaşkanımızın gayretini tüm dünya görmüş oldu. İdlib'in Güney uçlarından itibaren süren saldırıları görüyoruz. Cumhurbaşkanımızın bir ABD gazetesinde yazdığı yazıda olduğu gibi dünyanın elini taşın altına koyması lazım.

İdlib'e yönelik saldırı her şeyden önce şu ana kadar devam eden siyasi süreçleri dinamitleyecektir, ciddi bir güven bunalımına yol açacaktır

'AVRUPA'YI DA ETKİLER'

İdlib'e yönelik saldırı sadece insani felakete yol açmaz. Ciddi diplomatik ve siyasi sonuçları da olur mesajını ilettik. Yüz binleri kapsayacak göç dalgası başka koplikasyonlara yol açar. Bu göç Avrupa'yı da etkilker. İnsani duyarlılık gösteren tarafın Türkiye olduğu açık ve net ortada.

'DÜNYAYA ÇAĞRIMIZ....'

Çağrımız, dünya kamuoyunun, Batılı ülkelerin, Amerika Birleşik Devletleri'nin, bölge ülkelerinin, bu konuda eş güdüm ve koordinasyon içerisinde hareket ederek İdlib'e yönelik muhtemel bir saldırıyı durdurmasıdır.

ABD'NİN SKANDAL FİLİSTİN KARARI

Bu hamle Trump yönetiminin taraf olduğunu teyit ediyor. Bu hamle ABD'nin tarafsız arabuluculuk ilkesini yitirdiğini gösteriyor. Filistin halkına haksızlık olarak değerlendiriyoruz. Elimiz kolumuz bağlı değil. Cumhurbaşkanımız bununla ilgili bir çalışma başlatmıştı. Dünyadaki diğer liderlerle görüşmeye devam edecek.

Kaynak: Ajanslar