Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Filistin yalnız değildir
İbrahim Kalın, "Filistin yalnız değildir. Kudüs yalnız değildir. İşgal bitecek, hak ve adalet mutlaka kazanacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşımasına ilişkin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Filistin yalnız değildir. Kudüs yalnız değildir. İşgal bitecek, hak ve adalet mutlaka kazanacaktır." ifadelerini kullandı.
Aynı ifadelerin İngilizcesini de paylaşan Kalın, tivitinde "#Nakba70" etiketini kullandı.
Kaynak: ajanslar