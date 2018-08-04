Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Newsweek'e tepki gösterdi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye konusunda Newsweek'te çıkan makaleye tepki gösterdi. Kalın, Newsweek yayınlanan makalenin, Türkiye konusundaki en kötü yazılardan biri olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye konusunda Newsweek'te çıkan makaleye tepki gösterdi. Kalın, Newsweek yayınlanan makalenin, Türkiye konusundaki en kötü yazılardan biri olduğunu belirtti.

TÜRKİYE KONUSUNDAKİ EN KÖTÜ YAZILARDAN BİRİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD menşeli yayın organı Newsweek dergisinde çıkan bir makalenin, Türkiye konusundaki en kötü yazılardan biri olduğunu belirtti.

"YENİ BİR DARBE GİRİŞİMİ ÇAĞRISI MI YAPIYOR?"

Kalın, Twitter hesabında, Newsweek'de yayınlanan, "PKK ve FETÖ terör örgütleri propagandasının, gerçekler ve ideolojik paranoya olarak analiz edilerek sunulduğu" makalenin, Türkiye hakkında en kötü yazılardan biri olduğu paylaşımını yaptı.

İbrahim Kalın, paylaşımında "24 Haziran seçimleri geçtiğine göre Newsweek şimdi de Türkiye'de yeni bir darbe girişimi çağrısı mı yapıyor?" ifadesini kullandı.

Kaynak: Ajanslar