Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Yeni kararnameyle 6 kritik noktaya atamalar yapıldı. Bunun yanı sıra Erdoğan'ın biletini kestiği söylenen isim Naci Ağbal ise en kritik noktaya Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na atandı.

Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesi yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlıkları ve Rekabet Kurulu üyeliklerine ilişkin atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

AĞBAL KRİTİK NOKTAYA GETİRİLDİ

Cumhurbaşkanlığı Stratejik ve Bütçe Başkanlığı'na, Başkan Erdoğan'ın biletini kesti artık yok denilen isim Naci Ağbal, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına Prof. Dr. Fahrettin Altun getirildi.

KULİSLERDE İSMİNİN ÇİZİLDİĞİ KONUŞULUYORDU

Ağbal 13 Eylül 2015 tarihi itibariyle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Ekonomiden sorumlu Genel Başkan yardımcısıydı. 24 Kasım 2015 tarihinde kurulan 64. Türkiye Hükûmeti'nde Maliye Bakanlığı görevine yaptı. Son seçimde aday olmamış ve bakanlığına kesin gözüyle bakılırken bir anda dışarıda kaldı ve Erdoğan'ın ismini cizdiği siyasi kulislerde konuşuluyordu.

DİĞER ATAMALAR

Buna göre; Milli Eğitim Bakan Yardımcılıklarına İbrahim Er ile Reha Denemeç, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına Ahmet Erdem ile Ayşe Ergezen atandı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına Fecir Alptekin ve Zafer Çubukçu atandı. Rekabet Kurulu üyeliklerine Ahmet Algan, Hasan Hüseyin Ünlü ve Şükran Kodalak getirildi.

Kaynak: Ajanslar