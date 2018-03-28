Cumhurbaşkanı'nın Yoğun Telefon Trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefon görüşmesi yaptı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile bu akşam telefonda görüştü.

TÜRKİYE-KATAR İLİŞKİSİ

Görüşmede Türkiye-Katar ilişkilerinin ele alınmasının yanısıra bölgesel konular hakkında da görüş teatisinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yine bu akşam Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde ile de bir telefon görüşmesi yaptığı kaydedildi.

Son Dakika 27 Mart 2018 17:51 Erdoğan ve Putin GörüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin'e Kemerovo'daki yangında yaşanan can kayıpları nedeniyle taziyede bulundu

Kaynak: Ajanslar