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28 Mart 2018 10:59 | Son Güncelleme: 28 Mart 2018 11:11

Cumhurbaşkanı'nın Yoğun Telefon Trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanı'nın Yoğun Telefon Trafiği


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile bu akşam telefonda görüştü.

TÜRKİYE-KATAR İLİŞKİSİ
Görüşmede Türkiye-Katar ilişkilerinin ele alınmasının yanısıra bölgesel konular hakkında da görüş teatisinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yine bu akşam Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde ile de bir telefon görüşmesi yaptığı kaydedildi.

Erdoğan ve Putin GörüştüSon Dakika27 Mart 2018 17:51Erdoğan ve Putin GörüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin'e Kemerovo'daki yangında yaşanan can kayıpları nedeniyle taziyede bulundu

 


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: Cumhurbaşkanı


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