Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert açıklamalar!

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısı yapmasının ardından gözlerin çevrildiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Partigrup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan Bahçeli'nin çağrısı için, "Şu an itibarıyla bir yorumum olmayacak ama yarın Bahçeli ile bir görüşmem var" dedi. Görüşmenin Erdoğan'ın programında olmadığı,Bahçeli'nin erken seçim çıkışı yapmadan önce randevunun alınmış olabileceği öğrenildi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklama sonrası AK parti grup toplantısında konuştu, işte o konuşmadan satır başları...



FETÖ içeriden PKK dışarıdan müdahale ederek, teşkilatımız ile çok uğraştı ama teşkilatımızı kurtardık. Bu örgütün ayıklanmasında gerçekten ama gerçekten zorlanıyoruz. FETÖ'cülerin sürekli işleri tersine çevirmenin peşinde olduklarının farkındayız. Sürekli iftiralarla insanların hayatlarını karartmak için fırsat kolluyorlar. Adil Öksüz haininin nasıl serbest bırakıldığını, kimin parmaklarının olduğunu unutmuş değiliz. Teröristle hareket edenlerin bizim nazarımızda teröristten farkı yoktur. Yanlışa düşen olursa hiç kusura bakmasınlar, vakti saati geldiğinde kendilerini mahkemelere hesap verirken bulacaklar. FETÖ'nün yurtiçi ve yurtdışındaki kritik adamlarını adalete veriyoruz.



ER VEYA GEÇ ONU DA GETİRECEĞİZ



Hem yurt içinde hem yurt dışındaki operasyonlarla 550 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdik. Afrin Harekatında şu an itibarıyla etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 205'e ulaşmıştır. Kuzey ırak'ta 341, yurt içinde ise 214 terörist etkisiz hale getirilmiştir. FETÖ'cülerin durumu zaten perişan. Cezaevinde olanlar zaten adalete hesap veriyor. En son Kosova'da 6 Gabon'da 3 tane olmak üzere 80 FETÖ'cü'yü getirdik. Pensilvanya'ya kaçarak kurtulduğunu sanan terörist başının sonu da farklı olmayacaktır. Er ya da geç onu da alacağız. Bu millete ihanet eden herkes hakettiği cezaya maruz kalacaktır.





TÜRKİYE DÜNYADA 2. SIRADA



Türkiye 2016'da 6 milyar dolarlık kalkınma ve insani yardımla dünyada 2. sırada yer almıştır. 2017'de bu rakamı 7.2 milyarı insani yardım olmak üzere 8.1 milyara çıkardık. İnşallah insani yardımlarda birinci sıraya çıkacağız. Biz batının insani yardımları bir sömürge yöntemi haline getirmesi yerine kalkınma yardımlarına ağırlık vermeyi tercih ediyoruz. Afrika'dan elde edilen kazançların yarısını buraya harcasa açta açıkta kimse kalmaz. Birileri petrol için, çıkarları için yardım kavramının içini boşaltabilir, biz bunu asla yapmayacağız.



AB'YE FRANSA ELEŞTİRİSİ: HESABINI SORDUNUZ MU?



Benim doğup büyüdüğüm Kasımpaşa, Roman kardeşlerimizin de yoğun olarak yaşadığı bir yerdir. Onlarla iç içe büyüdük. Aynı okulda okuduk, aynı camiye gittik. Çocukluğum, gençliğim bu kardeşlerimizle birlikte geçmiştir. Biz hiçbir zaman insanları kökenlerine, dinlerine, renklerine göre tasnif edenlerden olmadık. Zira biz yaradılanı yaradandan ötürü sevdik. Ama bakıyorsunuz Fransa, AB müktesebatının da tersine bu ülkedeki Romanları derdest etti. AB bunun hesabını sordu mu? Hayır. Bunların nazarında insanların tefrik edilmesi, ayrıma tabi tutulması onlar için haktır. Biz böyle bakmıyoruz. Buradan tüm Roman kardeşlerime, vatandaşlarıma bir kez daha en kalbi selamlarımı gönderiyorum.



YATIRIMCILARI DAVET ETTİK



Rehavet bunda sonra hiç mi hiç olmamalı. Dün İstanbul'da iki toplantıya katıldık. Global Grişimcilik Kongresi'nde iş dünyasıyla bir araya geldik. Yüzü aşkın ülkeden gelen misafirlerle bir arada olduk. Türkiye ekonomisinin nereden nereye geldiğini anlattık. CHP'den biri çıkıyor, 'Aman Türkiye'ye gelmeyin'. Onlar gelmeyin dedikçe, yurt dışından girişimciler Türkiye'de buluşmanın adımlarını atıyorlar. Türkiye'ye güvenerek yatırım yapan kimsenin pişman olmadığını hatırlatarak tüm yatırımcılara davet ettik. Ardından dini azınlık temsilcisi, dini alimlere hitab etme fırsatı bulduk. Bu toplantının 'Müminler ancak kardeştirler emrinin' hayata geçmesine vesile olmasını diliyorum.



CUMHUR İTTİFAKI İLE YENİ BİR DÖNEM BAŞLAYACAK



Dün 16 Nisan halk oylamasının yıl dönümüydü. Burada 16 Nisan referandumuna katılan, bilhassa da evet diyen milletimizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Krizlerin en önemli sorunlarından olan yönetim sistemi 2019 Kası seçimlerinde tamamen yürürlüğe girecek. Aslında Türkiye'nin cuntalar, darbelerle devam etmesine imkan kalmadı. 15 Temmuz'da görülmüştür. Milletimiz 15 Temmuz'da bizzat sokağa inerek ülkesini korurken biz siyasetçilere önemli mesaj vermiştir. Milletimizin gönüllerindeki ittifakı MHP ve diğer partilerle siyaset sahasında hayata geçirerek önemli bir adım attık. AK Parti olarak MHP ile 7 Ağustos'a sadık kaldık. Sözde ana muhalefet daveti kabul etmeyerek, son anda geldi. Oradaki konuşmayı da fırsat bilerek hemen aleyhte konuşmaya başladı, çünkü akşam başka sabah başka. Bu süreç MHP ile AK Parti'yi Cumhurun ittifakına taşıdı. Cumhur ittifakı ile yeni bir dönem başlayacak. Bu süreci 2019 milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimine inşallah taşıyoruz



GİDECEĞİNİZ YER ANCAK KANDİL OLUR



Anamuhalefet olmakla yeminli muharız olmayı tercih eden bu zatla ülkemizin bağı giderek zayıflamaktadır. Milletimiz ülkenin anamuhalefet partisinin bakışını tarihe not düşmüştür. Terör örgütünün yandaşı partinin eski genel başkanını partililerden daha çok CHP'liler ziyaret etmiştir. Allah aşkına bu neyin aşkıdır. Biz bu yüzden anamuhalefet partisi, anahıyanet partisi oldu diyoruz. Terörist sevicilikten başka bir şeyi olmayan partinin sabık eski genel başkanına gösterilen bu hassasiyetle CHP'nin gideceği yer ancak Kandil olur. O Kandil'i de yakında başlarına teröristlerin yıkmaya gideceğiz. Cudi'de, Tendürek'te ne yaptıysak aynısını yapacağız. Afrin'e girmeyin çağrısı yapmıştı. Kahraman Mehmetçik ve ÖSO oraya girdi. Ne oldu Bay Kemal? Teröristler kuyruklarını kıstırıp kaçmıştı.



SİZ TERÖRİSTLERİN PARKASINI GİYERSİNİZ, FARK BU



Sanatçılarımız, sporcularımızla askerlerimize destek için Hatay'daki sınır karakoluna gittiğimizde bu zat herkese hakaretler yağdırdı. Sonra kalktı kendisi de Hatay'a gitti. Bizim ziyaretimiz sırasında giydiğimiz kamuflaja da hayran kaldı heralde. Onun için laf attı. Kendisine postal ve parka gönderme teklifinde bulunduk, öğrenciliğimden beri giyiyorum dedi. 40 yılda bir doğru söz söyledi. Siz teröristlerin giydiği posta ve parkalı giyersiniz aramızdaki fark bu



CHP'NİN AKIBETİNİ BİLMİYORUZ



Ülkede ne kadar FETÖ, PKK, DHKP-C'li varsa CHP'nin eylemlerine katılıyor.CHP'nin böyle marjinalize edilmesine yüreğimiz el vermiyor. Bizim için muhalefet de iktidar kadar güçlü olmalıdır. Binde 3'lük partilerin ağzıyla siyaset yapılmaz. İktidar olmak için en az yüzde 50'ye talip olmalısınız. CHP binde 3'e talipse diyecek yok. Ülkede iktidar değişimi ile ilgili bir değişim beklentisi yoktur ancak anamuhalefetle ilgili beklenti var. AK Parti Meclis'te cumhurbaşkanlığında yer almayı sürdürecek ama CHP'nin akibetini bilmiyoruz.



5 BİN TIR SİLAHIN SURİYE'NİN KUZEYİNDE NE İŞİ VAR?



Biz Suriye topraklarını güvenli hale getirmezsek, 3.5 milyon Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine dönemeyeceklerini belirledik. Kendi güvenliğimiz ve Suriyeli kardeşlerimiz için orayı güvenli hale getirmeliyiz. Alman Şansölye Merkel'le de dün bir görüşme gerçekleştirdik. Evlerine kavuşmayı bekleyen 3.5 milyon Suriyeli var. Aynel Arab'tan, Tel Abyat'a sınırlarımızı güvenli hale getirmeliyiz. Bu bir beka meselesi. Karşımızda kim olduğuna değil, bizim ne dediğimize bakacağız. Esad'ın kimyasal silah kullandığı tespitiyle, Suriye'de kırmızı çizgi yoktur. Konveksiyonel çıkarlar vardır. Burada 5 bin TIR'ın silah yüklü, Suriye'nin kuzeyinde ne işi var? 60 bin PYD'li teröristi sınıra getirme gayretleri var. Ne getirirseniz getirin. Buranın güvenliğini sağlamakta kararlı Türk Milleti ve Türk Milleti'nin evlatları var. Öte yandan ÖSO var. Nice inanmış azınlıklar, nice inanmamış kalabalıklara galiptir.



MACRON'A RUSYA CEVABI



Çıkmış biri Türkiye ile Rusya'nın arasını açtık diyor. Dış politikamızın esası dostların sayısını çoğaltmaktır, ancak bir şartla. Dostlarımızın dostluğunu görelim ki onlarla yürüyebilelim. Kendi göbeğimizi kendimiz kesmeyi başarabildiğimizden beri kimseye ihtiyacımız olmadığını gördük. Yarın çok daha iyi yerde olacağız"