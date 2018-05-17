Cumhurbaşkanı Erdoğan terörist PKK'lılara Türk bayrağını vermeyen kadını aramış!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere ziyaretinde PKK'lıların elinde Türk bayrağı olan bir kadına saldırmasıyla ilgili "Kitapsız, imansız çıktı ama kardeşimiz bayrağı kaptırmadı" dedi.

AK Parti Genel Merkezi'nde AK Partili vekillerle iftar programında bir araya gelen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'deki ziyaretinde PKK'lılara karşı elindeki Türk bayrağını bırakmayan vatandaş hakkında konuştu.

"SALDIRDIKLARI HALDE BAYRAĞI TESLİM ETMEDİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kitapsız imansız çıktı ama o hanım kardeşimiz bayrağı ona kaptırmadı ve bayrağımızı İngiliz polisinin önünde çekti aldı. Bugün onu aradım "Sen bu asrın Nene Hatunu'sun, Şerife Bacısı'sın" dedim. Bu PKK'lılar benim Nene Hatunuma söz geçiremiyor. Saldırdığı halde bayrağı ona teslim etmedi."

İŞTE TÜRK BAYRAĞINI PKK'LILARA VERMEYEN KADIN:

Kaynak: Ajanslar