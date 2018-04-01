Cumhurbaşkanı Sınır Karakolunda konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da sınır birliklerini ziyaret etmek üzere Antakya'dan ayrıldı.

KAMUFLAJ GİYMESİ DİKKAT ÇEKTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sırasında askeri kamuflaj giymesi dikkat çekti.







Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3852 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlerle Oğulpınar Hudut Karakolu'nda bir araya geldi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve komuta kademesi tarafından ilk defa Zeytin Dalı Harekatı'nın sevk ve idaresinde kullanılan Türk Silahlı Kuvvetlerinin yeni kamuflajını giyerek askerlere seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek ve askerlerle buluşmak için Hatay'a gelen çok sayıda sanatçı ve sporcu da Oğulpınar Hudut Karakolu'nda yer aldı.

Sanat ve spor camiasının güzide temsilcileriyle Hatay'daki askerleri ziyaretleri vesilesiyle karşılaşmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirten Erdoğan, Mehmetçik'in Zeytin Dalı Harekatı'nda destan yazdığını söyledi.

Erdoğan, dünyanın şaşkınlıkla ve hayranlıkla takip ettiği bir operasyonla, iki ayı dahi bulmayan bir operasyonla Afrin şehir merkezinin ele geçirilmiş olmasının gerçekten tarih bir başarı olduğunu vurgulayarak, operasyona katılan tüm askerleri, jandarma, polis, korucular, istihbaratçılar ve Özgür Suriye Ordusu mensuplarını tebrik etti.

Operasyona destek veren AFAD'dan Kızılay'a, Sağlık Bakanlığından belediyelere kadar tüm kurumlara da teşekkür eden Erdoğan, milletle beraber sanatçılar ve sporcuların da bu başarıdan gurur duyduğunu gördüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Kahraman Mehmetçiklerimize moral ve destek vermek üzere burada bulunan sizler bu ülkenin gerçek sanatçılarısınız, gerçek sporcularısınız. Dünyanın hiçbir yerinde ülkesinden ve milletinden kopuk, hatta onların tüm değerlerine, tüm başarılarına düşman sanatçılar ve sporcular göremezsiniz. Ülkemizde eskiden beri böyle bir kesim bulunuyor olsa da hamdolsun sayıları giderek azalıyor. Değişim zaten böyle bir şeydir. Sadece bir alanda ileriye doğru adımlar atarken, diğer alanlarda geride kalamazsınız. Türkiye askeri zaferleriyle, sanat alanındaki özgün çalışmalarıyla, spordaki başarılarılarıyla, ekonomideki atılımlarıyla, diplomasideki dik duruşuyla velhasıl her alanda birden gelişiyor ve ilerliyor. Bugün burada şahit olduğumuz manzara, işte bu değişimin en güzel ifadesidir, en çarpıcı fotoğrafıdır. Hepinize bir kez daha teşekkür ediyorum."