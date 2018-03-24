Cumhurbaşkanı Samsun'da

Kongre Öncesi Partililere Hitap Ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık metal yorgunluğu yok, Afrin'le beraber şimdi diriliş haraketi yeniden başladı."

''Bugün itibariyle 3733 Terörist etkisiz hale getirildi. Kimse Türk Ordusuna Suriye'de istila hareketi yapıyor diyemez!''

''Bizim dışımızda herkes farklı niyetlerde orada.''

''İnlerine gireceğiz dedik. Onlar kaçtı biz kovaladık.Oradaki kardeşlerimizi huzura kavuşturacağız''

''Türkiye'nin ne yaptığını ne yapmak istediğini bilenler ya samimiyetiyle yanımızda yer alıyor ya da karşımızda duruyor.''

"Şimdi bir ittifak oluşturduk Milliyetçi Hareket Partisiyle beraber. Bu ittifakımız ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. İnşallah önümüzde Kasım seçimleri, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ittifakı, bunun yanında parlamento ittifakımız, bütün bunlar Türkiye'nin yeniden, evet diriliş harekatının aynı zamanda bir noktalaması olacaktır. Çok daha güçlü çıkacağız. İnşallah bu ümmeti parçalamak isteyenler, bu milleti parçalamak isteyenler gerekli tokadı, gerek Mart yerel seçimleri gerekse Kasım Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi seçiminde alacaklardır."