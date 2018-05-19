Cumhurbaşkanı, Şampiyon Galatasaray'ı tebrik etti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2017-2018 Süper Lig Şampiyonu Galatasaray'ı Twitter hesabından kutladı.

Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun Galatasaray Göztepe karşısında 1-0 kazanarak şampiyon olarak tamamladı.

CUMHURBAŞKANI TEBRİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan da sarı-kırmızılıların bu başarısını Twitter hesabından kutladı. Erdoğan mesajında; "Spor Toto Süper Lig 2017-2018 İlhan Cavcav Sezonu Şampiyonu Galatasaray'ı ve taraftarlarını kutluyorum. Tebrikler @GalatasaraySK!"ifadelerinde yer verdi.

Spor 19 Mayıs 2018 21:03 Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde!Spor Toto Süper Lig 34. hafta maçında Fenerbahçe evinde Konyaspor'u 3-2 yenerek ligi 2. sırada bitirdi ve adını Şampiyonlar Ligi elemelerine yazdırdı.

Spor 19 Mayıs 2018 20:57 Şampiyon belli oldu! Galatasaray 21. şampiyonluğunu ilan etti! Galatasaray Göztepe'yi 1-0 yenerek 21. şampiyonluğunu ilan etti!

Kaynak: Ajanslar