Cumhurbaşkanı konuşuyor...Canlı yayın...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hilton İstanbul Bomonti Hotel'de DEİK Genel Kurulu'nda konuşuyor.
Kaynak: AA
Kaynak: AA
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