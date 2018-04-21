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21 Nisan 2018 14:22 | Son Güncelleme: 21 Nisan 2018 14:27

Cumhurbaşkanı konuşuyor...Canlı yayın...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hilton İstanbul Bomonti Hotel'de DEİK Genel Kurulu'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı konuşuyor...Canlı yayın...


Kaynak: AA

Etiketler: Cumhurbaşkanı Erdoğan


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