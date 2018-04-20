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20 Nisan 2018 16:54 | Son Güncelleme: 20 Nisan 2018 16:56

Cumhurbaşkanı konuşuyor...Canlı yayın...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kandilli Rasathanesi'nin 150. Yıl Programında konuşuyor.

Cumhurbaşkanı konuşuyor...Canlı yayın...


Kaynak: ajanslar

Etiketler: Cumhurbaşkanı Erdoğan


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