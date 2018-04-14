Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İngiltere Başbakanı ile kritik görüşmesi

Erdoğan, Theresa May'e kimyasal durumun sona ermesi ve kalıcı barış için tek yolun siyasi çözüm olduğunu hatırlattı.



Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, Suriye’deki son gelişmeler ele alındı.

İngiltere Başbakanı May’in Suriye rejimine karşı düzenledikleri operasyon hakkında bilgi paylaşımında bulunduğu görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye’nin kimyasal silahların kullanımını öteden beri net bir şekilde kınadığına dikkati çekti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye rejiminin gerek kimyasal gerek konvansiyonel silahlarla gerçekleştirdiği zulmün sona erdirilmesi ve Suriye halkının kalıcı barış ve huzuru için tek yolun siyasi çözüm olduğunu belirtti.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bölgede gerilimin daha fazla tırmandırılmamasının önemini de vurguladığı kaydedildi.

Kaynak: Ajanslar