Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya hamlesi Yunanlıları çıldırttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya ziyareti ve ziyaret sırasında Kur'an-ı Kerim okunması Yunan basınında geniş yer buldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Yeditepe Bienali'nin açılış töreninde Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.
Ayasofya duvarlarının Kur'an-ı Kerim'in ayetleriyle yankılanması, Yunanistan'da da büyük ses getirdi.
YUNAN ÇILDIRDI
Ülkede yayın yapan gazeteler, bu durumu kabul edilemez olarak nitelendirdi.
"İNANILMAZ MEYDAN OKUMA"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da hedef alan gazeteler şu başlıkları kullandı:
* Hristiyanlık için en yüksek meydan okuma. Erdoğan Ayasofya'da 4 parmağıyla selamladı.
* Erdoğan Batı'ya Ayasofya ile saldırdı.
* Erdoğan'dan inanılmaz meydan okuma. Müslümanları Ayasofya'dan selamladı.
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Kaynak: Ajanslar
Mehmet Zeybek - SAYIN CUMHURBAŞKANIM! 80 yıldır üzerimizden bir türlü kalkmayan ağır kâbusların çok önemli bir sebebi de, Sultan Fatih dedemizin Ayasofya Camii'yle ilgili vakfiyesindeki gayet açık ve net bedduası ve lânetidir. Allah'ın, meleklerinin, peygamberlerinin lâneti üstümüzdeyken nasıl ayağa kalkabiliriz ki? Onu bunu hiç dinlemeden, hele günümüz manzarası tam müsaitken Ayasoya'daki bu elim hüznü dindirmeniz halinde Türkiye'nin önü inanılmaz boyutlarda açılacaktır. Arif Nihad merhumun dediği gibi: "Beş vakit loşluğunda saf saftık, / Davetin vardı dün ezanlarda. / Seni ey mabedim, utansınlar; / KAPAYANLAR da,AÇMAYANLAR da!"