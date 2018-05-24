Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşa müjde: Kanunu onayladı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, karayollarında geçiş ihlaline ilişkin para cezalarının yüzde 60 oranında azaltılmasını da içeren kanunu onayladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, karayollarında geçiş ihlaline ilişkin para cezalarının yüzde 60 oranında azaltılmasını da içeren kanunu onayladı.
Ekonomi11 Mayıs 2018 19:16Cezalar yüzde 60 azalıyor!Karayollarında geçiş ihlaline ilişkin para cezalarını yüzde 60 oranında azaltan düzenlemenin de bulunduğu, bazı kanunlarda değişiklik içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
Kaynak: Ajanshaber