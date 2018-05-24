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24 Mayıs 2018 22:31 | Son Güncelleme: 24 Mayıs 2018 22:54

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşa müjde: Kanunu onayladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, karayollarında geçiş ihlaline ilişkin para cezalarının yüzde 60 oranında azaltılmasını da içeren kanunu onayladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşa müjde: Kanunu onayladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, karayollarında geçiş ihlaline ilişkin para cezalarının yüzde 60 oranında azaltılmasını da içeren kanunu onayladı.

Cezalar yüzde 60 azalıyor!Ekonomi11 Mayıs 2018 19:16Cezalar yüzde 60 azalıyor!Karayollarında geçiş ihlaline ilişkin para cezalarını yüzde 60 oranında azaltan düzenlemenin de bulunduğu, bazı kanunlarda değişiklik içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

 


Kaynak: Ajanshaber

Etiketler: Erdoğan


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