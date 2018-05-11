Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Beklemediğimiz yerden darbe yedik"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Konferans Salonu'nda düzenlenen TOBB Hizmet Şeref Belgesi Takdim Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;



Hanımefendi ve beyefendiler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bugün burada girişimcilik ruhumuz ile birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. 74. Genel Kurulu'nun iş dünyamıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

BEKLEMEDİĞİMİZ YERDEN DARBE YEDİK

Bizi ne kur spekülatörleri ne faiz lobisi ne de derecelendirme kuruluşu maskesi altında gizlenen Türkiye düşmanları ilgilendirmez, bunlar bizi bağlamaz. Bugüne kadar ekonomide attığımız adımları sizlerle istişare ettik. Her toplantınıza katılıp, ortak aklın gerektirdiği şeyleri yaptık. Büyük Türkiye hedefine doğru yürümeyi sürdüreceğiz. Yeri geldi beklediğimiz yerlerden darbe yedik ama yıkılmadık, umutsuzluğa kapılmadık.

Onlar bizi küçük dalgalarda boğmaya çalıştı, biz hep birlikte ülkemizi güvenli limanlara taşıdık. Onlar bizi üretimimizle, ihracatımızla, istihdamımızla sıkıştırmaya çalıştı, biz hep birlikte yeni yollar, yeni yöntemler geliştirerek çıkış yolları bulduk. Yeri geldi kefen paramızı dahi sermayemize eklemek zorunda kaldık ama namerde fırsat vermedik.

VAR GÜÇLERİ İLE ÇULLANIYORLAR

Ekonomi nazik bir alan. Biz söylentilere, dedikodulara, yalanlara, çarpıtmalara, çok açık olan ekonomiye ne derece titizlikle yaklaşıyorsak birileri de inatla ve ısrarla o derece hoyrat şekilde bunun üzerine çullanıyor. Son günlerde yine böyle bir hoyratlıkla karşı karşıyayız. Tamamen küresel ekonomide yaşanan dalgalanmaların yansıması olan gelişmeleri sanki felaket habercisi gibi takdim eden bazı çevreler, sizleri ve milletimizi huzursuz etmek için var güçleriyle çalışıyor

KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARINA TEPKİ

Geçen yılın ortalaması 7.4 büyüme oranı var. Dünyada bir defa biz bir numarayız. OECD ülkeleri arasında 2 numarayız. Bu ülke ile kredi derecelendirme kurumu şunu söylemiş. Bunları bırakın. Yunanistan'da memurun maaşı ödenmiyor. Onları 4 derece yükseltiyor. Ama bize gelince... (Derecelendirme kuruluşu S&P'nin kararı) O kredi derecelendirme kuruluşunun da şu an mensubu değiliz. Dolayısıyla bizimle ilgili herhangi bir not verme yetkin yok. Sen hangi öğrencilerin hocasıysan onların notunu ver, bize veremezsin.

12 SEÇİMDE NE OLDUYSA O OLACAK

Türkiye artık kabına inşallah sığmayacak. Seçime gidiyoruz, bu halde kabına sığmayacak. Çok haklı bir ivmeyi biz yakalamış durumdayız. Petrol fiyatlarının 40 dolarlar düzeyden 80 dolara gittiği küresel finans akışındaki ciddi daralmanın yaşandığı sonuçlar, geleceğimiz için hepimize ümit veriyor.

Bir devlette bu darbe olacak başka ülkelerde yağmalar başlar, bunları dünyada yaşıyor ve görüyoruz. Biz bunların hiç birini yaşamadık. Neden? Zemin sağlam ve inanıp, güveniyoruz. Cevabımızı G20'de birinci büyüme oranı ile verdik. Şimdi seçimi dillerine dolamışlar onun üzerinden piyasaları tedirgin etmeye çalışıyorlar. Bu seçimde ne mi olacak Bundan önceki 12 seçim ve halk oylamasında ne olduysa o olacak. 24 Haziran'da benim milletim bu oyunları çevirenlerin oyununu bozacak. 24 Haziran'da milletim tekrar inşallah 'yola devam' dediği anda bu faiz belasıyla mücadeleden zaferle çıkacağımı söyleyeyim.

15 MİLLETVEKİLİNİN CHP'YE DÖNMESİ

Bu iş bir aşuk maşuk meselesi. Aşuk ile maşuğun arasına girilmez. Ben, ana muhalefet gibi kalkıp mecbursunuz demem. Milletime, sen bize vermeye mecbursun ifadesini kullanma saygısızlığını göstermem. O irade satın alınamaz. Birileri 15 kişiyi bir yerlere gönderebilir. Biz bunları yapamayız. Ağlaya ağlaya gittiler, ondan sonra güle oynaya geldiler. Garip şeyler oluyor Türkiye'de.

Türkiye'yi sadece mevcut kaynaklarımızla istediğimiz düzeyde büyütemeyeceğimizin farkındayız. Öyle kolay kolay büyümez. Bunun için uluslararası yatırımcıları özellikle ülkemize çekmeye, ülkemizdeki yatırımcıları da yeni yatırımlara teşvik etmeye ihtiyacımız var.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce kürsüye gelen Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşamasından satır başları ise şöyle;

Kriz senaryoları ardından algı yönetimlerinin ardı arkası kesilmedi. Türkiye'nin 50 yıldır kanayan yarası olan 23 milyon konut stokunun yarısından fazlasını ilgilendiren yapılarla ilgili sorunu artık sürdürülemez hale gelmiş imarla mülkiyetle ilgili birçok sorun var. Bunları kökten çözecek bir imar barışını da parlamentodan geçirdik Cumhurbaşkanımızın onayına gönderdik. Konut sektöründe bir kampanya başlattık.

Emeklilerimizi de Cumhurbaşkanımızın verdiği talimata göre her bayramda biner lira ikramiye vermeye karar verdik ve yasasını çıkardık. İmkanlarımız daha da artacak ve toplumun bütün kesimlerinin refahtan faydalanmasını sağlayacağız.

24 Haziran'da seçime gidiyoruz. Nereden çıktığı demeyin. Sizlerin isteğine karşılık verdik. Bu seçimin kararı 16 Nisan 2017'de verildi. Kararı vatandaş verir. Sanal alemde tamam mı devam mı olmaz.