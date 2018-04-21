Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçim kararı sonrası ilk kez soruları yanıtlıyor....

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NTV ekranlarında yayınlanan 'Siyasi İşler Özel' programında, erken seçim kararı sonrası ilk kez soruları yanıtlıyor.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar

Grup konuşmamda da 2019'u vurguladım, istişareleri yaptım. Seçim tarihi için okulların kapatılma tarihini de gözettik. En ağır görev Yüksek Seçim Kurulu'na da düşecek.

Bahçeli çağrıyı yaptığı an yoldaydım.

Ana muhalefet erken seçimi aylardır gündemde tutuyordu. Sadece ülkemizin huzuru, refahı nerede diye düşünüyoruz. Milletimiz devam derse devam ederiz, tamam derse saygı duyarız.

MHP'YLE KESİNLİKLE ÖNCEDEN GÖRÜŞME YAPMADIK"

Cumhur ittifakını beraber olgunlaştırdığımız, gerçekleştirdiğimiz müttefikimizin bu açıklaması (erken seçim) durumu değerlendirmemizi gerektirdi, değerlendirdik ve böylece buraya geldik. Yoksa önceden kesinlikle böyle bir görüşme, söz konusu değil.

"TEHDİT, STRATEJİK ORTAKLARDAN GELİYOR"

İçeride teröre çok büyük darbe vuruldu, bu devam ediyor. 4 bin 254 terörist etkisiz hale getirildi.

Tüm Batı'nın bir tehdit projeksiyonu var. Kuzey Suriye'deki üsler kime karşı? ABD, terör örgütlerine bu silahları, mühimmatı verebiliyor. Tehdit öncelikle stratejik ortaklardan geliyor.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: AA