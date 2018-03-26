Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sincar Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Varna ziyareti öncesi havalimanında gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Varna'da düzenlenecek Türkiye-AB Zirvesi'ne ilişkin, "AB'ye tam üyelik stratejik hedefimiz olmaya devam ediyor. Niyetini, gayesini, ciğerini çok iyi bildiğimiz çevrelerin Türkiye'nin AB'de saygın, eşit, tam üye olarak hak ettiği yeri olmasına mani olmalarına kesinlikle izin vermeyeceğiz. Ülkemizin konumuna, gücüne, bölgede ve dünyada oynadığı etkin role uygun şekilde Avrupa Birliği ile görüşmelerimizi sürdüreceğiz. Varna Zirvesi'nin hem AB hem de bölgesel meselelerin çözümü konusunda olumlu katkılar yapmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Müzakere sürecinde karşılaştığımız engelleri ileteceğiz"

Bugünkü zirvede daha önceden mutabakata varılan hususlardaki gelişmeleri de ele alacaklarını belirten Erdoğan, "Bölgesel ve güvenlik konularına ilaveten ülkemizin müzakere sürecinde karşılaştığı siyasi ve sunni engellerin kaldırılması, katılım sürecimizin tekrar canlandırılması beklentimizi Avrupa Birliği liderlerine tekrar ileteceğiz."

"Sincar konusunda Irak'tan bir yetkili Türkiye'ye gelecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sincar konusunda Irak'tan bugün bir yetkilinin Türkiye'ye geleceğini bildirdi.

"Münbiç'i sahiplerine teslim edelim"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Tillerson, Türkiye ziyaretinde kendisiyle konuştuğumuzda da bize Münbiç'in güvenliğini beraber sağlayalım telifiyle geldi. 'Güvenliğini beraber sağlayalım' dediği zaman bundan ne anlaşılır? Buralara bizim girmek gibi niyetimiz yok, buradan bu terör örgütlerini çıkaralım ve buranın güvenliğini ABD-Türkiye birlikte sağlayalım. Bizim şu anda bulunduğumuz nokta bu. Tillerson ile yaptığımız görüşmeyi şu anda dile getiriyorum ve onu da tabi ABD'nin bir teklifi olarak, düşüncesi olarak düşünüyorum. Ama bizim bu konudaki düşüncemiz belli. Biz Münbiç ile ilgili ne diyoruz. Türkiye olarak biz kesinlikle buralarda bir işgal kuvveti olarak bulunamayız. Buraların sahipleri kimlerse biz buraları sahiplerine teslim edelim, bu konuda yardımcı olalım."

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile bazı milletvekilleri de Türkiye-AB Zirvesi'ne katılmak için Bulgaristan'ın Varna kentine gitti.





Kaynak: AA