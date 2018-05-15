Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert cevap!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Netenyahu'ya Twitter hesabından sert bir yanıt geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın paylaştığı mesaj şöyle:

"Netanyahu, BM kararlarını ihlal ederek 60 yıldan fazladır savunmasız insanların topraklarını işgal eden ırkçı bir devletin başbakanıdır. Ellerinde Filistinlilerin kanı var ve Türkiye'ye saldırarak suçlarını örtemez. İnsanlık konusunda ders mi istiyorsun? 10 Emri oku"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün İsrail'in yaptığı sivil katliamına çok sert tepki göstermişti.

Netanyahu ise bugün twitter'dan "Erdoğan Hamas'ın en büyük destekçilerinden biridir, dolayısıyla kendisi terör ve katliamdan şüphesiz çok iyi anlar. Kendisine tavsiyem, bize ahlak vaazı vermesin" diye yazmıştı.

Yahudilikte 10 emir nedir?



1.Benden başka tanrın olmayacak.

2.Kendin için yontma put yapmayacaksın. Hiçbir şeyin resmini yapıp tapmayacaksın.

3.Tanrının adını boş yere ağzına almayacaksın.

4.Cumartesi gününü daima hatırlayıp onu kutsal bileceksin. Haftanın altı gününde çalışacak, yedinci gün dinleneceksin. Cumartesi, Rabbine tahsis edilmiş genel dinlenme günüdür.

5.Babana ve annene hürmet edeceksin.

6.Öldürmeyeceksin.

7.Zina yapmayacaksın

8.Çalmayacaksın.

9.Komşuna karşı yalancı şahitlik yapmayacaksın.

10.Komşunun evine tamah etmeyeceksin; komşunun eşine, kölesine, cariyesine, öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin

Kaynak: Ajanslar