Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce yorumu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında Muharrem İnce’nin adaylığa ile ilgili göndermede bulunarak "Yok çatı, yok kapı" dediler, haftalarca milleti oyaladılar, sonunda ince siyasette karar kıldılar” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kayseri Kadın Kolları İl Kongresi öncesinde vatandaşlara hitap ediyor. Erdoğan konuşmasında Muharrem İnce’nin adaylığa ile ilgili göndermede bulunarak "Yok çatı, yok kapı" dediler, haftalarca milleti oyaladılar, sonunda ince siyasette karar kıldılar” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Seni kalpten selamlıyorum Kayseri. Bize sizler gibi yol arkadaşları nasip eden rabbime hamd ediyorum. Rekor bir oyla bize destek olan tüm Kayserilere şükranlarımı sunuyorum.

Birileri bir fitne fesat kaynatıyor. Bu ne biliyor musunuz? Oyumu Cumhurbaşkanına vereceğim ama parlamento da AK Parti'ye vermeyeceğim. Böyle bir şey olabilir mi? Bu oyunu da bozmaya var mısınız? Bu oyunu tezgahı da bozacağız. 24 Haziran'da münafıklar çetesini yere gömeceğiz.

Kayseri bize destek verdi biz de Kayseri'ye destek verdik. Kayseri'de son 15 yılda 20 milyar liralık yatırım yaptık. Yıl sonuna kadar 4 şehir hastanesini daha hizmete alacağız.

Kayseri Havalimanı'nın 324 bin olan yolcu trafiği 2017 yılında 2 milyon 150 bin oldu. Havalimanına yeni terminal binası yapacağız.

Ana muhalefetin ve onunla birlikte hareket edenlerin cumhurbaşkanı adaylığı, milletvekili transferleri, ittifak arayışları konusundaki tavırlarına, hesaplarına, taktiklerine bir bakın. Oyun içinde oyun. Göreceğiniz tek şey tutarsızlık olacaktır, ilkesizlik olacaktır, millete saygısızlık olacaktır.

Birileri çıkmış diyorlar ya... 'Cumhurbaşkanı adayı ekonomiyi iyi bilecek.' Nerede o cumhurbaşkanı? O aday nerede? Ziya Paşa 'Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri' diyor. Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Biz eserlerimizle milletin karşısındayız. Bilemiyorum ana muhalefetin adayı ne ile milletin karşısında. Bizim bu millete, bu ülkeye eser verişimiz yeni başlamadı. Ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığıyla başladı. Başbakanlığımla devam etti. Cumhurbaşkanlığımızla da devam ediyoruz.

Kaynak: Ajanslar