Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik erken seçim açıklamaları!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Beştepe'de 13.30'da gerçekleşen görüşmesi sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşme hakkında açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün saat 13.30'da MHP Lideri Devlet Bahçeliile görüştü. Bahçeli'nin erken seçim teklifinin görüşüldüğü zirve yarım saat sürdü. Görüşme sonrası Genel Merkez'e dönen MHP Lideri Devlet Bahçeli kurmayları ile toplantı yaparken, Başbakan Binali Yıldırım ve AK Parti MYK üyeleri de Erdoğan ile görüşmek için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, düzenlediği basın toplantısında görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulunuyor...



Değerli basın mensupları Bugün MHP Genel Başkanı Bahçeli ile oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Bahçeli ile daha önce de çeşitli defalar bir araya gelerek ülkemizle ilgili iç ve dış gelişmeler üzerinde görüş alışverişinde bulunmuştuk. Bugün de oldukça geniş yelpazede istişare ettik. Bahçeli'nin teklifini değerlendirme fırsatı bulduk.

15 TEMMUZ YENİ BİR DÖNEMİ BAŞLATTI

15 Temmuz darbe girişiminin başarısızlığa uğratılması siyasette de yeni bir dönemin miladıdır. Darbe gecesi gösterilen kahramanlık asla unutulmayacaktır. 7 Ağustos 2016'da Yenikapı'daki büyük miting ise milletin siyasetçilere verdiği mesajı net bir şekilde ortaya koymuştur. 16 Nisan halk oylamasına giden süreçte bu yol da ortaya çıkmıştır. Yönetim sistemi değişikliğini Bahçeli'nin ön açmasıyla hayata geçirme imkanı bulduk. Anayasa değişikliği ilk seçimlerden sonra yürürlüğe girecektir.

SEÇİMLER 24 HAZİRAN 2018'DE YAPILACAK

Seçimlerin 24 Haziran 2018 tarihinde yapılmasına karar verdik

BAHÇELİ DÜN ERKEN SEÇİM ÖNERMİŞTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dünkü grup toplantısında, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin öngörüldüğü 3 Kasım 2019’a kadar sürdürülmesinin giderek zorlaşacağına dikkat çekerek 26 Ağustos 2018’de erken seçim çağrısı yapmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise konuya ilişkin açıklama yapmazken Bahçeli ile bugün görüşeceğini belirtmişti.

Kaynak: AjansHaber