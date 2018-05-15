Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İsrail liderine ders niteliğinde tweet!

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Netanyahu ya hatırlatma..." şeklinde attığı tweet ile bir kez daha İsrailli lidere ders verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Netanyahu'ya hatırlatma..." şeklinde attığı tweet ile bir kez daha İsrail lideri Netanyahu'ya Twitter üzerinden ders verdi.

İşte o tweet:

Gündem 15 Mayıs 2018 20:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e flaş büyükelçi mesajı!İsrail'in Kudüs'teki Türk büyükelçisinden ülkeyi terk etmesini istemesinin ardından, 'bizim de ona göre yaptırımlarımız olacak' dedi

"Netanyahu 'ya hatırlatma:

Hamas terörist örgüt değildir ve Filistinliler terörist değildir.

Filistin vatanını işgal eden bir güce karşı savunan bir direniş hareketidir.

Dünya, Filistin halkının ezilenlere karşı dayanışma içinde duruyor."

Kaynak: Ajanshaber