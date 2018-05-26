Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz saldırıları karşısında halka çok kritik çağrı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dış güçlerin etkisi ile gerçekleşen döviz kurlarındaki dalgalanmaların ardından vatandaşlara çağrıda bulundu.

"Bu ara birileri ülkemize çöreklendi, Gezi'de olduğu gibi. Faiz lobisi üzerimize yükleniyor. Boşuna yüklenmeyin, avucunuzu yalayacaksınız" diyen Erdoğan, "Yastığının altında doları, avrosu olan kardeşlerim gidin paranızı TL'ye yatırın" çağrısında bulundu.

"EKONOMİK SAVAŞ İLAN ETTİLER"



Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili sözlerine şu şekilde devam etti;

Biz George Soros'un bilmen neyin kulu kölesi değiliz. Onlar bizi ihanet çeteleriyle terör örgütleriyle, darbecileriyle içeriden vurmaya çalıştı. Biz bu zinciri paramparça ettik. Bu kez de ekonomik savaş ilan ettiler. Yatırımcıları korkutmak için olmadık yollara başvuruyorlar. Döviz kurları üzerinden oynanan oyunları da kısa sürede boşa çıkaracağız. Ey finans sektörü eğer yatırımcımıza bu tür oyunlar oynarsanız bedelini ağır ödersiniz. Biz oynanan oyunu görüyoruz. Elimizdeki araçlarla bunun üzerine gidiyoruz. Milletimden ricam şudur, dedikodulara itibar etmeyerek paralarını dolara-avroya yatırmasınlar. Ülkemiz serbest piyasa ekonomisinden dönmeyecektir. Çok kısa sürede kur balonunu söndüreceğiz.

Kaynak: Ajanslar