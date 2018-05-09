Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a çok sert tepki!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilmesiyle ilgili "Kaybeden Amerika olacaktır. Çünkü yaptığınız bir anlaşmaya sadık kalmıyorsunuz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesini değerlendirdi.

Erdoğan, "Kaybeden Amerika olacaktır. Çünkü yaptığınız bir anlaşmaya sadık kalmıyorsunuz" dedi.



BÖYLE BİR ŞEY OLAMAZ

- Uluslararası anlaşmalar, böyle istediğiniz zaman bozun, istediğiniz zaman yapın. Böyle bir şey olmaz.

Kaynak: AjansHaber