Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erken Seçim Açıklaması
Erken seçim iddialarıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerin 2019 Mart ve Kasım aylarında olacağını vurguladı
Geçtiğimiz gün İstanbul’da AK Partili milletvekilleriyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, erken seçim tartışmalarına son noktayı koydu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerin 2019 Mart ve Kasım aylarında olacağını vurguladı.
Erdoğan, yerel seçimlerde ittifak hakkındaki soruya da "Yerelde gönüllü iş birliği olabilir" yanıtını verdi.
Kaynak: Ajanslar