Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında kritik açıklamalar geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Habertürk TV, Show TV ve Bloomberg HT ortak canlı yayınında Habertürk TV Genel Müdürü Veyis Ateş'in sorularını yanıtlıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından önemli ayrıntılar:

''Ben ekonomi tahsili gördüm o günden bugüne hocalarımız bize özellikle 'ekonomi cesaret ister' derlerdi. Daha sonra ben siyasi hayatımda ona şunu ilave ederdim; hayatta siyasette cesaret işidir. Bunu göze alamayan buna hiç girmesin. Belli bir bedeli ödemeyi göze alacaksın.''

''Biz 81 ili dolaştık. Muhalefetin böyle birşeyi olmadı. Bağlumdaki ziyaretimizde gittik gayet güzel vatandaş bizi bağrına basıyor.''

"SİZ ADAY OLMAYIN DEMEDİK"

''Bu biraz da arkadaşlarımızın kendi tercihleri. Onlar farklı düşünceler içinde de olmuş olabilirler. Siz aday olmayın diye böyle bir şey söz konusu değil.''

"KABİNE, AĞIRLIKLI OLARAK DIŞARIDAN OLUŞACAK"

''Parlamentodan kabineye alınacak olan arkadaşlar sebebiyle o sayı azalıyor. Parlamentodan istifa ederek kabineye bakan alırsanız onu parlamentoda kaybediyorsunuz. Ağırlıklı olarak kabineyi dışarıdan oluşturacaksınız. Parlamentodaki sayı çok önemli. Güçlü hükümet diyorsak güçlü meclis ile oluşturacaksınız. Burdaki sayı bu bakımdan çok önemli.''

''MECLİS'TE 300'ÜN ÜZERİNDE BİR SAYI LAZIM''

''AK Parti'yi de Cumhur İttifakı'nı da güçlü kılmanız lazım. Artık cumhurbaşkanının kanun yapma yetkisi yok, artık sadece kararname çıkarabilir. Kararname ile her şeyi çözemiyorsunuz. Güçlü parlamento aritmetiği için de yasal düzenlemeyi çok daha seri yapalım. 300'ün üzerinde bir rakamı yakalaması lazım.''

KABİNEDE YER ALACAK İSİMLER

''İsimler şu anda açıklanamaz. Mümkün de değil. Biz dersimizi iyi çalıştık. Kaç kişiden oluşan bir kabine olacak bunun üzerinde çalışıyoruz. Kabinenin dışında bakanların dışında neler olacak; Yardımcı bakanlar olacak. Yeni sistemde ofis sistemini de oluşturacağız.''