Cumhurbaşkanı Erdoğan'da çarpıcı açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu...

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

18 Mart'ta Afrin'in tamamen temizlendiğinin müjdesini milletimizle paylaştık. Buraya girerken etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3647’ye yükseldi. Amerika’dan sözcü açıklama yapıyor. “Afrin’de kaygılıyız” diyor. Biz kaygılarımızı size ilettiğimiz zaman neredeydiniz? Gelin burada bu terör örgütlerini temizleyelim dediğiniz zaman neredeydiniz? Siz terör örgütleriyle iş birliği yaparak DEAŞ’ı temizleyeceğinizi bize söylemiştiniz. “Gelin bunu beraber yapalım” dediğinizde bize inanmadınız. Buyurun şimdi PYD’sini de YPG’sini de bizim Mehmetçiğimiz Özgür Suriye Ordumuz nasıl halletti işte ortada.

BİZİ ALDATMAYA KALKTINIZ

Bir taraftan "stratejik ortağımızsınız" diyeceksiniz sonra teröristlerle işbirliği yapacaksınız. İşte gerçek ortada. Eğer bizimle stratejik ortaksak bize saygı duyacaksın ve bizimle beraber yürüyeceksin. Ve bizi aldatmaya kalktınız. Hep söylüyorum, 5 bin TIR, fazlası var azı yok buraya silah soktunuz. 2 bin kargo buraya mühimmat soktunuz. Biz sizden paramızla silah istedik bize vermediniz. Ama terör örgütüne ücretsiz olarak bu silahı mühimmatı verdiniz. Bu nasıl ortaklık? Bu nasıl dayanışma?

BÜTÜN O MÜHİMMAT DA YAVAŞ YAVAŞ BİZİM ELİMİZE GEÇİYOR

Ve şimdi o açılan tüneller, o tünellerin içindeki silah mühimmat depoları. Aynı şekilde silah mühimmat evleri. Bak, bunların hepsini şimdi yıkıyoruz. Onlar kaçıyor, biz kovalıyoruz. Ve bütün o mühimmat da şu anda yavaş yavaş bizim elimize geçiyor, geçecek.Fırat Kalkanı ile ilk defa belirli bir noktayı değil, 2 bin kilometre karelik büyük bir bölgeyi sorun olarak bize sıkıntı veren bölgeyi, sorun olmaktan çıkararak bunları kontrolümüz altına aldık. Güvenliğini de şu anda biz sağlıyoruz ve 160 bin Cerablus, El Rai, Bab, bunun içindeki insanlar artık topraklarına döndü. Bu örgütler tamamen saf dışı bırakılmıştır. Kılıç artıklarının temizlenmesi sebebiyle 7 ayı bulan operasyon bölgesinde huzurun sağlanmasının ardından kardeşlerimiz topraklarına dönmüştür.



2 AYDA AFRİN OPERASYONUNU BİTİRDİK

Zeytin Dalı Harekatı'nda 2 ay geçmeden şehir merkezini kontrol altına almış bulunuyoruz. Kılıç artıklarının ve patlayıcıların temizlenmesi için operasyonlarına bir müddet daha devam edeceklerdir. ÖSO ve bizim oradaki askerlerimiz bu arama taramayı devam ettiriyor. Yarın orada herhangi bir sıkıntı yaşamamalıyız.Kimse bizim öncelikle Afrin'i hedef alabileceğimizi beklemiyordu. Ardından terör örgütünü sürekli şişiren haberler yayılmaya çalışıldı. Batı ülkeleri de sürekli bize "Afrin'e girmeyin" demeye utandıkları için olacak, "Bir an önce operasyonu bitirin" mesajları veriyordu. "Yanlış yapıyorsun, önümüzü kesmeye çalışmayın, yola çıktık" dedik. Biz onları kırmadık, onların ricalarını yerine getirelim istedik ve 2 ayda Afrin operasyonunun askeri safhasını büyük ölçüde bitirdik.

UTANMADAN BİZİ SUÇLADILAR

Aslanlar meydana çıkınca çakalların payına kaçmak düşer. Bizim askerimiz, korucularımız, jandarmamız, polisimiz, ÖSO aslan gibi meydana çıkınca PYD'li çakallar da kuyruklarını kıstırıp kaçtılar.Utanmadan bizi sivillere zarar vermekle suçlamaya kalktılar. Tüm iddiaları belgeleri ile görüntüleri ile şahitleri ile çürüttük. Bölgeyi yeniden yaşanabilir hale getirme çalışmalarına başlıyoruz.

46 GÜVENLİK GÖREVLİSİ, 269 ÖSO MENSUBU ŞEHİT

Bir kez daha Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit verdiğimiz 46 güvenlik görevlimiz ile 269 ÖSO kardeşlerimize Allah'tan rahmet yakınlarına ve milletimize baş sağlığı diliyorum. İster kendileri gelsinler, ister kuklalarını göndersinler biz bu ülkeyi, bu vatanı kimselere bırakmadık, bırakmayacağız. İnancımızın sembolü ezanımızı susturamayacak, bağımsızlığımızın sembolü bayrağımızı indiremeyecekler. Bir daha İstiklal Marşı yazmamak için bu marşımızın mesajlarını zihnimizden ve yüreğimizden asla eksik etmeyeceğiz.

KILIÇDAROĞLU'NA GÖNDERME: BUNLARIN HAYATI MANEVRA

Bu süreçte görev alan tüm kurumlarımız meselenin öneminin farkındalar. Sadece bazı hainler hala bu mücadeleyi karalamanın gayreti içindeler. Hamdolsun onlara en güzel cevabı milletimizin bizatihi kendisi veriyor. Daha dün "Afrin'e girilmesini asla doğru bulmuyoruz" diyenlerin kim olduklarını çok iyi biliyoruz. Şimdi ne diyorlar, "ordumuzu tebrik ediyoruz". Ne oldu şimdi size? Hep manevra. Bunların hayatı manevra.

Ey şu anda ana muhalefetin başı ve yanındakiler. "PYD terör örgütü değildir" diye açıklamadınız mı?Biz PKK’nın bunların yan kuruluşu olduğunu açıkladığımız halde siz aksini söylediniz. Afrin’de PKK ile savaştık, PYD ile savaştık ve onların bütün o yandaşlarıyla savaştık.Ana muhalefet MHP ile yaptığımız müşterek tavrı hazmedemedi.Deve kuşu misali kafalarını kuma sokuyorlar ama hakikatler gün gibi ortada. Bu ülkede artık emirleri başkalarından alanlar değil, sadece ve sadece milletinden alan bir hükümet var, bir ordu var, bir devlet var.

ÇATLASANIZ DA PATLASANIZ DA TÜRKİYE’Yİ DURDURAMAYACAKSINIZ

Buradan açıkça söylüyorum. Çatlasanız da patlasanız da Türkiye’yi durduramayacaksınız. 2023 hedeflerimize ulaşmamıza engel olamayacaksınız. Büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasının önünü kesemeyeceksiniz. 2053 ve 2071 vizyonlarımızın yükselişini engellemeyeceksiniz. Ok yaydan çıktı artık. Milletimizle birlikte olan büyük Türkiye yanında yer alır. Karşısında yer belirleyen ise kaderine razı olur. Önümüzdeki denklem işte bu kadar basittir.

Kaynak: Ajanshaber