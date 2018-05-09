Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Muharrem İnce görüşmesi sona erdi!

Muharrem İnce biten toplantı ardından AK Parti Genel Merkezi'nden ayrıldı.

Cumhurbaşkanı adayları Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu ve Selahattin Demirtaş'la görüşen Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan randevu talep etmişti.

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın da bugün İnce’nin randevu talebine ilişkin, “Önümüzdeki birkaç gün içinde bu olabilir. Cumhurbaşkanımız siyasi nezakete son derece ehemmiyet veren bir liderdir. Bu nezaket çerçevesinde elbette Sayın İnce’yi kabul edecektir" demişti.

İNCE, AK PARTİ GENEL MERKEZİ'NDEYDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan da İnce'nin görüşme talebine olumlu yanıt verdi. Erdoğan ve İnce'nin görüşmesi AK Parti Genel Merkezi'nde başladımıştı.

Toplantının bittiği açıklandı.

Görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.

İNCE: DERTLEŞTİK

Görüşmenin sonunda Muharrem İnce'nin açıklama yapmaması dikkat çekti. İnce sadece 'başarılar diledik, sohbet ettik, dertleştik' demekle yetindi ve gazetecilerin sorularını da kabul etmedi.

ELİTAŞ: GÜZEL BİR SOHBET OLDU

AK Partili Mustafa Elitaş da görüşmeyle ilgili yaptığı açıklamada, 'güzel bir sohbet oldu' ifadesini kullandı.

Kaynak: Gündem