Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'ı salladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya platformu Twitter'da en çok konuşulan isim oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bosna ziyareti ve yaptığı açıklamalar sosyal medyada oldukça ilgi gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'da kısa sürede en çok paylaşım yapılan konular listesinde birinci sırada yer aldı. #WeAreErdogan Hashtag'i TT oldu.

AVRUPALI TÜRK DEMOKRATLAR BİRLİĞİ'NİN GENEL KURULU'NDA KONUŞTU

Erdoğan, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'nin (UETD) 6. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasında önemli mesajlar verdi. Birçok müjdeyi duyurdu. Cumhurbaşkanı, "Yurtdışındaki çocuklarımızın ana dillerini öğrenmeleri için programlar hazırlıyoruz. Türkçeyi ve kültürümüzü öğrenmelerini teşvik edeceğiz. Kamu hizmetlerini basitleştireceğiz. Yerel medyayı güçlendireceğiz, Avrupa'daki Türk Basınına destek olacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Bosna ziyareti sırasında suikast iddialarını da yanıtladı, "Bu tehditler bizi bu yoldan alıkoyamaz. 15 Temmuz'da olduğu gibi çıktığımız yoldan dönmeyiz!" dedi.

Kaynak: ajanslar