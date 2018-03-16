Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bu akşam telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in doğum gününü kutladığı görüşmede, Afrin'de terör unsurlarına karşı yürütülmekte olan Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili bilgi paylaşımında da bulundu.

Erdoğan, sivillere zarar vermemeye büyük özen göstererek yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nın DEAŞ'la mücadeleye engel değil, bilakis bu mücadelenin bir parçası olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'nin PYD/YPG, PKK, DEAŞ ve FETÖ dahil terör örgütlerinin tümüyle mücadele ettiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO müttefiki kimi ülkelerin söz konusu terör örgütlerinin bazılarına müsamahakar davranmalarının ve terör tehdidini adeta DEAŞ’tan ibaret gibi telakki etmelerinin üzüntü verici olduğuna değindi.

Erdoğan'ın Türkiye'nin NATO değerlerine ve müttefiklik ruhuna bağlı kalmaya devam ettiğini belirttiği görüşmede, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de Türkiye'nin önemli katkılar sağladığı NATO’nun önemli bir müttefiki olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin güvenlik kaygılarını paylaştığını ifade eden NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in, terörle ortak mücadelenin önemine de değindiği kaydedildi.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, POROŞENKO İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le yaptığı görüşmenin ardından, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile de telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, ikili ilişkilerin ele alındığı görüşmede, Türkiye-Ukrayna arasında ekonomi, ticaret, turizm ve savunma sanayi başta olmak üzere ikili ilişkilerin her alanda geliştirilmesi konusundaki karşılıklı kararlılık teyit edildi.

İki lider, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, Kırım'daki son gelişmelere, Kırım Tatarlarının meselelerine de değindi.

Görüşmede, başta FETÖ olmak üzere terör örgütleriyle mücadele için istihbarat paylaşımı ve bu doğrultuda gerekli adımların atılması konularının da ele alındığı kaydedildi.