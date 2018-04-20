Cumhurbaşkanı Erdoğan startı verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayarak açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

"Biz sahalardan zaten çıkmadık, sahadaydık. İstanbul ve İzmir hariç 79 vilayeti gezdik. Kampanya başladı, şimdi manifestomuzu açıklayacağız. Manifestomuzu büyük ihtimalle İstanbul kongremize yetiştirmeye çalışacağız.

GENİŞLETİLMİŞ İL BAŞKANLARI TOPLANTISINDA PAYLAŞACAĞIZ

Milletvekillerinin tamamı ile Ankara'da bir toplantı yaptık. YSK'nın takvimi açıklaması ile biz şu anda hazırladığımız takvimi masaya yatırıp kendi haritamızı uygulamaya koyacağız. Biz temayül yoklamasını şu anda yine yapmayı düşünüyoruz. Genişletilmiş il başkanları toplantısında yol haritamızı paylaşacağız.

CUMHUR İTTİFAKI KARARLILIKLA YÜRÜTÜLECEK

Sayın Bahçeli ile yaptığımız görüşme sonrası adımımızı attık. Daha önce 3 bizden 3 MHP'den arkadaşın hazırlık dönemi oldu. Bu başarılı çalışmalar parlamentoya da yansımaya başladı. Dayanışmamız aynı kararlılıkla devam edecek.Cumhur ittifakını kararlılıkla yürüteceğiz."

Kaynak: Ajanslar