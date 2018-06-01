Cumhurbaşkanı Erdoğan bir öğrencinin Twitter üzerinden sahur davetini kırmadı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter üzerinden kendisini kaldığı yurda davet ederek sahuru birlikte yapma teklifini sunan öğrenciyi kırmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter üzerinden kendisini sahura davet eden öğrencinin teklifini kabul etti. "Çayınız hazırsa geliyorum." diyen Cumhurbaşkanı, sahuru Hüseyin Gazi Yurdu'nda yaptı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan, "Sayın Cumhurbaşkanım, bir gece de bizim Hüseyin Gazi Yurdunda sizi misafir etsek de sahuru birlikte yapsak?" teklifinde bulunan öğrenciyi kırmadı.



Öğrenciye yaklaşık yarım saat içinde geri dönüş yapan Erdoğan, . "Çayınız hazırsa geliyorum." diyerek yurda gitti.

Öğrencilerle bir araya gelen Erdoğan, sahurunu kendisini bekleyen üniversiteli öğrencilerle yaptı.

Kaynak: ajanslar