Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le telefonda görüştü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rus Lider Putin'le telefonda görüştü. İki lider Suriye'nin İran ile İsrail arasında çatışma sahasına dönüşmemesi gerektiğini vurguladı.
detaylar geliyor...
Kaynak: ajanslar
detaylar geliyor...
Kaynak: ajanslar
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