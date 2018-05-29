Son Dakika!
29 Mayıs 2018 12:16 | Son Güncelleme: 29 Mayıs 2018 12:20

Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le telefonda görüştü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rus Lider Putin'le telefonda görüştü. İki lider Suriye'nin İran ile İsrail arasında çatışma sahasına dönüşmemesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le telefonda görüştü!

detaylar geliyor...


Kaynak: ajanslar

Etiketler: Cumhurbaşkanı ErdoğanPutin


0Yorum Yap