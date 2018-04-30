Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özbekistan temasları başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özbekistan ziyareti başladı. Köksaray'da gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanları görüşmesi sonrası heyetler arası görüşmeler, anlaşmaların imzası ve ortak basın toplantısı gerçekleştirilecek.

Erdoğan, öğleden sonra Özbekistan Ali Meclisi'ne hitap edecek. Taşkent'teki Yaslı Ana Anıtı ve İslam Karimov'un Anıtı'na çelenk koyacak. Daha sonrasında ise iki lider Türk ve Özbek iş adamlarının katılımıyla düzenlenecek Türkiye-Özbekistan İş Forumu'na da katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mayıs'ta ise Türk ve İslam alemi için büyük önem taşıyan Buhara-i Şerif'i ziyaret edecek.

09.28

Cumhurbaşkanı Erdoğan için sabah saatlerinde cumhurbaşkanlığı köşkü olan Köksaray'da resmi karşılama töreni düzenlendi. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev ile ikili görüşme gerçekleştirmek üzere köşke geçti.

19.53

Akşam saatlerinde Başkent Taşkent'te bulunan İslam Karimov Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov ve Türkiye'nin Özbekistan Büyükelçisi Ahmet Başar Şen tarafından karşılandı.

Kaynak: ajanslar