Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı: Emekliye, borçluya büyük müjde!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vergi ve diğer alacakların yapılandırılmasını kapsayan torba kanun ile uyum yasalarını onaylayarak yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi.

7141 sayılı "Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun", 7142 sayılı "6771 Sayılı Kanunla Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Konusunda Yetki Kanunu" ile 7143 sayılı "Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun" Cumhurbaşkanı Erdoğantarafından anayasanın 89. maddesinin birinci fıkrası ile 104. maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi.

20 YENİ ÜNİVERSİTEYE ONAY



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 yeni üniversite kurulmasını öngören kanunu onayladı.

KHK YETKİSİ

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine uyum yasalarını KHK ile hayata geçirme imkanı tanıyan "Yetki Kanunu"nu onayladı.

VERGİ, PRİM...

Erdoğan, vergi ve prim borçlarının yapılandırılması, emeklilere dini bayramlar öncesi ikramiye ödenmesi gibi düzenlemeleri içeren kanunu onayladı.

Kaynak: ajanslar