Cumhurbaşkanı Erdoğan Muharrem İnce'yle görüşecek
Muharrem İnce yaptığı açıklamaya göre, bugün saat 21.00'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geleceklerini bildirdi.
detaylar geliyor....
Kaynak: ajanslar
detaylar geliyor....
Kaynak: ajanslar
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