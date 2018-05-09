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09 Mayıs 2018 16:17 | Son Güncelleme: 09 Mayıs 2018 16:21

Cumhurbaşkanı Erdoğan Muharrem İnce'yle görüşecek

Muharrem İnce yaptığı açıklamaya göre, bugün saat 21.00'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geleceklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Muharrem İnce'yle görüşecek

detaylar geliyor....


Kaynak: ajanslar

Etiketler: Muharrem İnceCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan


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