Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonlarca emekliye müjdeyi verdi!

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerin ikramiyelerinin kurban bayramı öncesi hesaplarına yatacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda, Cumhurbaşkanlığı ile 16 Bakanlığın önümüzdeki 100 gün içinde gerçekleştireceği icraatları tanıttı.

İKRAMİYELER BAYRAM ÖNCESİ ÖDENECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonlarca emekli vatandaşa müjdeyi verdi. İşte Erdoğan'ın emekli ikramiyesiyle ilgili açıklaması...

"Bunu bizden önceki iktidarlar ne yazık ki işçisinden memurundan kesmişti, almıştı. Ya devlet memuruna borçlu olur mu? İşte olmuştu. Ve bunları biz çok kısa zamanda ödemelerini yaptık ve memurumuza işçimize hamdolsun devletin borcu kalmadı. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar, engelliler, öğrenciler, işsizler, şehit yakınları, gaziler başta olmak üzere sosyal destek projeleri uyguluyoruz. Emeklilerimize ikinci ikramiyelerini inşallah kurban bayramı öncesi takdim ediyoruz."

Kaynak: Ajanslar