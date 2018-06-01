Cumhurbaşkanı Erdoğan Margvelaşvili ile telefonda görüştü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Margvelaşvili ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili ile telefonda görüştü.Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, TANAP projesi de dahil olmak üzere, ikili ilişkilere değinildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Gürcü mevkidaşına Gürcistan Demokratik Cumhuriyeti'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümü münasebetiyle tebriklerini de iletti.

Kaynak: AjansHaber