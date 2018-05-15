Cumhurbaşkanı Erdoğan Mahmud Abbas ile telefon görüşmesi yaptı!

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, ABD'nin Tel Aviv büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail askerlerinin Gazze sınırında düzenlenen gösterilere katılan 55 Filistinliyi öldürüp 2 bin 500'ü aşkın Filistinli'yi yaralaması ele alındı.

Gündem 15 Mayıs 2018 00:12 Erdoğan açıkladı: Büyük seferberlik başlıyor!ABD büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yaşananlarla ilgili konuştu.

ERDOĞAN'DAN FİLİSTİNLİ ŞEHİTLR İÇİN TAZİYE

ABD'nin bölgede şiddetin tırmanmasına yol açan büyükelçiliği Kudüs'e taşıma kararını ve İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını kınayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistinliler'den hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Filistin'deki dramatik gelişmeler karşısında neler yapılabileceği hakkında görüş alışverişinde bulunan iki liderin, dünyanın bu zulme seyirci kalmaması gerektiğini vurguladıkları belirtildi.