Cumhurbaşkanı Erdoğan Mahathir'i tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya'daki genel seçimlerin galibi olan Başbakan Mahathir Muhammed'i telefonla arayarak, görevinde başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya'nın yeni Başbakanı Mahathir Muhammed'i tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Erdoğan, Malezya'daki genel seçimlerin galibi olan eski Başbakan Mahathir Muhammed'i telefonla aradı.

İKİ LİDER TÜRKİYE-MALEZYA ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMENİN ÖNEMİNİ VURGULADI

Erdoğan, seçim galibiyetinden dolayı tebriklerini ilettiği Mahathir Muhammed'e Başbakanlık görevinde başarılar diledi. İki lider, görüşmede, Türkiye-Malezya arasındaki ikili ilişkileri daha da geliştirmenin önemini vurguladı.

TARİHİ BİR ZAFERE İMZA ATTI

Malezya'nın eski başbakanı muhalif siyasetçi Mahathir Muhammed ülkede yapılan genel seçimlerde tarihi bir zafere imza attı. Seçim komisyonu, Mahathir'in Harapan Rakyat (Halkın Umudu) adlı muhalefet ittifakının, hükümet için gerekli 112 sandalyelik barajı geçip mecliste 115 sandalye kazandığını duyurdu. Malezya meclisinde milletvekili sayısı 222.

EMEKLİLİK DÖNEMİME SON VERDİ

Emeklilik dönemine son verip seçimlere katılan 92 yaşındaki Mahathir, 60 yıldan uzun süredir iktidar olan Barisan Nasional (BN) koalisyon hükümetini de sandıkta devirmiş oldu.

İktidar koalisyonunun lideri Necib Rezak, Mahathir'in eski yardımcılarından. Gazetecilere konuşan Mahathir, "İntikam arayışında değiliz, hukukun üstünlüğünü yeniden inşa etmek istiyoruz" dedi.

Kaynak: Ajanslar