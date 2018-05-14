Cumhurbaşkanı Erdoğan Londra'da önemli açıklamalar yaptı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Londra'da açıklamlarda bulundu.

Bugün İsrail terörüne kurban verdiğimiz Gazzeli şehitlerimize yüce Mevla'dan rahmet niyaz ediyorum. Aynı saldırıda yaralanan Filistinli kardeşlerime acil şifalar temenni ediyorum.



Malesef Filistin'de bugün yaşanan hadiselerde 55 kardeşimiz şehit olurken, 2000 civarında Filistinli de yaralanmıştır. Ve ne yazık ki onlara ilaç ulaştırmakta bile şu anda sıkıntı çekiyoruz.

İSRAİL'İN YAPTIĞI BU SOYKIRIMI LANETLİYORUM!

Ben bu insanlık dramını, bu soykırımı, hangi taraftan olursa olsun, ister ABD, ister İsrail... Lanetliyorum! Ve buna sessiz kalanları da lanetliyorum.

İSRAİL TERÖR DEVLETİDİR, ABD DE ONLARLA İŞBİRLİĞİ İÇİNDEDİR

Şu anda, İsrail devlet terörü estirmektedir. İsrail bir terör devletidir. Ne yazık ki ABD, YPG/PYD ile DEAŞ'a karşı mücadele ettiğini söyleyerek nasıl işbirliği yapıyorsa, işte burada da İsrail'le acımasız bir şekilde işbirliğine girmiştir. İsrail'in yaptığı bir soykırımdır. Ve bu soykırımı ilk defa yapmıyor. Ta 1948'den itibaren bu işgal devam etmektedir. Küçüle küçüle küçüle, Filistin bir avuç yerde kaldı. Şimdi de buradan atma gayreti içindeler.

Saldırı haberlerini almaya başladıktan hemen sonra Sayın Başbakan'la ve diğer arkadaşlarımızla görüşmeler yaptık. İstişarelerimiz neticesinde Türkiye olarak yaşanan vahşete tepkimizi ortaya koymak için bazı kararlar aldık.

3 GÜN ULUSAL YAS İLAN ETTİK

Filistinli kardeşlerimizle dayanışma için ülkemizde yarından başlamak üzere 3 gün milli yas ilan ettik.

Ayrıca dönem başkanlığını yürüttüğümüz İslam İşbirliği Teşkilatı'nı da olağanüstü toplantıya çağırıyoruz.

Cuma günü sabahtan öğleye kadar olağanüstü toplantımızı yapacağız.

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CUMA GÜNÜ YENİKAPI'DA BULUŞACAĞIZ

Cuma günü öğleden sonra Yenikapı'da zulme karşı dev buluşmamızı gerçekleştireceğiz.

BM'Yİ ACİL TOPLANMAYA DAVET EDİYORUZ

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu da acil olarak toplanmaya davet ediyoruz.

İnşallah yarın TBMM de, özel gündemle toplanacak.

YENİKAPI'NIN ARDINDAN DİYARBAKIR'DA TOPLANACAĞIZ VE BU SERİ HALİNDE SÜRECEK...

Ayrıca, Filistinli kardeşlerimizle dayanışmamızı göstermek için Cuma günü atacağımız adımı, İstanbul'da yaparken Pazar günü de Diyarbakır'da mitingler düzenleyeceğiz ve bu bir seri halinde devam edecek.

RAMAZAN AYI BOYUNCA İSLAM ÜLKELERİNDE YARDIM KAMPANYASI DÜZENLİYORUZ

İslam İşbirliği Teşkilatı olarak Ramazan ayı boyunca üye ülkelerde Filistinli kardeşlerimiz için yardım kampanyası düzenleyeceğiz. Mektuplarını yazdım, imzalar atıldı. Bu mektuplar liderlere gönderiliyor.

Liderleri bir taraftan şahsım ararken, başbakanları Başbakanımız, dışişleri bakanlarını da Dışişleri Bakanım aramaya başlayacaklar. Ki, Cuma günü yapacağımız zirveyi şanına yakışır şekilde gerçekleştirelim.

KIZILAY, AFAD VE GENELKURMAY DEVREYE GİRDİ

Kızılayımız, Gazze'de bugün 100.000 dolarlık acil alım yaparak, Gazze'deki hastanelere bu yardımları ulaştırmaya başladı.

AFAD ve Genelkurmay Başkanlığımız'ın koordinasyonunda, Gazze'deki yaralıların tahliyesi için gerekli çalışmalara başladık.

WASHINGTON VE TEL AVİV BÜYÜKELÇİLERİMİZİ ANKARA'YA ÇAĞIRDIK

Ayrıca istişarelerde bulunmak üzere, Washington ve Tel Aviv büyükelçilerimizi Türkiye'ye çağırıyoruz.

HRİSTİYAN VE MUSEVİLERE ÇAĞRI

Bugün zulme ve haksızlığa karşı insanlığın dayanışma günüdür. Bugün sağduyu sahibi Hristiyan, Musevi ve diğer inanç mensuplarından herkesi bu haksızlığa karşı seslerini yükseltmeye çağırıyoruz.

BUGÜNÜN, İSLAM DÜNYASININ KUDÜS'Ü KAYBETTİĞİ GÜN OLMASINA ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ!

Bugünün, İslam dünyası olarak Kudüs'ü kaybettiğimiz bir gün olmasına asla izin vermeyeceğiz. Tüm imkanlarımızla Filistinli kardeşlerimizin yanında olmayı kararlılıkla sürdüreceğiz.

Kaynak: Ajanslar