Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor! Canlı yayın...

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Fatih'te halka hitap ediyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Fatih 6. Olağan İlçe Kongresi'nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Son günlerde rejimin kimyasal silahlarla yaptığı bir saldırının ardından ABD ve Rusya'nın başını çektiği bir restleşmeye şahit olduk. Bu sabah erken saatlerde rejim hedeflerine yönelik sınırlı olduğu söylenen bir operasyon yapıldı. Bu gece uykusuz geçti, onu takip ettik. Rejimin daha önce yaptığı bu tür saldırıların cevapsız bırakılması düşünelemezdi. Yapılan operasyonu doğru buluyorum.

Olay sadece kimyasal değil. Konvensiyonel silahlarla bu insanların katbekat fazlası şehit edildi.

O kimyasal silahlarla o yavruların düştüğü durumu herhalde tasvip etmemiz mümkün değil. Kimse bunun faili, bunun bedelini ödemesi lazım. Böylece rejim son günlerde tırmandırdığı muhaliflere yönelik insanlık dışı hak, hukuk tanımaz saldırılarının cevapsız kalmayacağını görmüş oldu.



Masumların hesabı daha önce sorulmalıydı. Suriye'de oynanan oyunun farkındayız. Gayemiz Suriye'yi güvenli kılmaktır.

Suriye meselesine hakiki çözümü en çok isteyen biziz."

Kaynak: Gündem