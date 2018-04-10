Cumhurbaşkanı Erdoğan parti grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulunuyor...



Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Hatay'da askerlerimize destek için sınır karakolumuzu ziyaret ederek Mehmetçiklerimize moral verdik. Bu durum birilerini rahatsız etmiş olmalı ki oraya giden sanatçılarımıza hakaret etmeye kalktılar. Gerek biz gerekse sanatçılarımız hak ettikleri cevabı kendilerine verdik. Nasıl askere desteğe giden sanatçıya kem söz söyleyebilir bunu anlayabilmiş değiliz. Hakaret ve küfüre varan sözler sarf edildi. Tüm bunlar karşısında zaman zaman bunlara cevabı siz değil biz verelim diyen arkadaşlar var. Tamam da sözün şiddeti önem arz ediyor. Bulunduğumuz makam bu hakaretleri kabul eden makam değildir.

KILIÇDAROĞLU'NA SESLENDİ: POSTALIN YOKSA GÖNDERELİM

Şimdi duydum ki Hatay'a gidiyormuş, ne oldu ya günaydın, Postalın yoksa sana postalı biz gönderelim parkan eksikse onu da gönderelim. Biz askerimizle doğduk, askerimizle yürüyoruz

Bugün itibari ile etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4071 oldu.

Kuzey Irak'ta 337 terörist etkisiz hale getirildi. Herhalde gözyaşı dökmeyi unutmazsın. Bu mücadele sonuna kadar devam edecek aksi taktirde şehitlerimize bunun hesabını veremeyiz.



BU ADAMIN CİBİLİYETİNİ HERKES ANLASIN



Bay Kemal sen Hakkari'de mitingini yaptığın zaman bir tane Türk bayrağı var mıydı? Orada o zaman bu malum partinin destekleriyle gittin miting yaptın. Sende o güç olsaydı biz seni oradan tanırdık. Biz, 15 Temmuz'dan sonra kendisine Yenikapı için davet gönderdiğimde bize önce hayır dedi. Baskılar sonucunda son akşam geleceğine dair haber geldi. Bunları bilmemiz lazım. Bunları anlatayım ki bu adamın ne olduğunu herkes anlasın. Cibiliyetini anlasın. Karakter başka meseledir. Sandık önümüze geldiği zaman bunun hesabını sormaya var mıyız? Bu sözle, lafla olmuyor. Kapı kapı dolaşarak oluyor.

AKKUYU PROJESİ: TARİHİ BİR HADİSEYE ŞAHİTLİK ETTİK

Salı günü ülkemiz açısından tarihi bir hadiseye şahitlik ettik. Nedir bu? Türkiye'de bir ilk. Bu ilki AK Parti iktidarı yapıyor. O da Mersin Akkuyu'da Türkiye'nin 60 yıllık rüyası olan ilk Nükleer Güç Santrali'nin Sayın Putin ile birlikte canlı yayında attık. 4 etabı olan bu güç santralinin yatırım bedeli 22 milyor doları bulacak. Türkiye'nin elektrik üretiminin yüzde 10'unun tek başına karşılayacak. Türkiye dünyada az sayıdaki Nükleer Güç sahibi ülkeler arasına girecektir. İlkini Soçi'de yaptığımız zirvenin ikincisini Ankara'da gerçekleştirdik. Yakın ilişkiyi sürdürmekte kararlıyız.

BU KATLİAMI LANETLİYORUM, BEDELİNİ EN AĞIR ŞEKİLDE ÖDEYECEKLER

Doğu Guta ve Duma... Bu katliamı yapanları lanetliyorum. Kimden gelirse gelsin bu katliamı yapanlar bunun hesabını, bedelini kesinlikle ağır ödeyecekler. Bununla ilgili görüşme ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dün Sayın Putin ile görüştüm, bugün ve yarın da devam edecek.