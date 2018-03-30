Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fransa'ya.. "Boyunuzu Aşan İşlere Girişmeyin"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa'nın terör örgütü üyelerine destek sözü vermesine çok sert tepki göstererek "Boyunu aşan işlere girme. Siz terör örgütleri ile beraber masaya oturabilirsiniz ama Türkiye mücadelesini Afrin'de olduğu gibi yapar. " dedi.



AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeminde Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un terör örgütü üyelerini sarayında ağırlayarak destek sözü vermesi vardı. Fransa'yı açık ve net bir dille uyaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son dönemde Fransa'nın yanlış bulduğumuz tavrından fevkalade üzüntü duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Geçen hafta görüştüm. Baktım garip garip şeyler söylüyor. Kendisine biraz frekansı yüksek oldu ama söylemek zorunda kaldım. Bizim silahlı kuvvetlerimizi asla kabullenemeyeceğimiz bir yere oturtmak kimsenin haddine değil." ifadelerini kullandı.

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti;

BİZE BUNLARI YUTTURAMAZSINIZ



"Terör örgütleri mensupları dün bir kez daha en üst düzeyde ağırlayanlar bunun Türkiye'ye karşı husumet hamlesinden başka bir anlamı olmadığını bilmelidir. Aynı terörist grubu bu sabah güvenlik güçlerimize saldırmışlardır. 6 güvenlik korucumuz şehit olmuş, 4 askerimiz, 3 güvenlik korucumuz yaralanmıştır. Ey batı. SDG dediğiniz Suriye Demokratik Güçleri, bu terör örgütünün aynısıdır. Bunlarla siz bizi aldatmaya çalışıyorsunuz. Kusura bakmayın. Biz bunların temelini biliriz, hücrelerini okuruz. Bunları bize yutturamazsınız. Adresine varana kadar künyesi bizde var. Bunların bir tanımı var da resmi olarak anlatmaya gelmez, ikili olsa anlatırız.

BOYUNUZU AŞAN İŞLERE GİRİŞMEYİN

YPG'ye destek garantisi verdik, lafa bak. SDG ile Türkiye arasında arabulucu olabiliriz lafı şayet doğruysa, bunu söyleyen kişinin haddini ve boyunu çok aşan bir beyandır bu. Bizde bir söz varya gelin güvey olmak filan. Sana böyle bir görevi kim verdi. Boyunu aşan işlere girme. Türkiye'nin ne zamandan beri terör örgütleriyle bir masaya oturmak gibi sorunu var. Nereden çıkardınız bunu. Siz terör örgütleri ile beraber masaya oturabilirsiniz ama Türkiye mücadelesini Afrin'de olduğu gibi yapar. Siz aynen devam edin. Siz kim oluyorsunuz ki terör örgütü ile Türkiye arasında arabuluculuk ifadesini ağzınıza alıyorsunuz. Kendi kirli kanlı geçmişlerinin hesabını verememiş olanlar terör örgütleri ile kendilerini yan yana ifade edebilir ama Türkiye için asla söz konusu değildir. Bunların arkadaşlar YPG'liler yani bölgemizdeki en eli kanlı, en ahlaksız teröristler olduğunu gördük. Bu tavrından sonra Fransa'nın hiçbir terör örgütünden, hiçbir teröristten, hiçbir terör eyleminden şikayetçi olma hakkı kalmamıştır.

7 TANE TERÖRİSTİ ELYSEE SARAYI'NDA AĞIRLIYORSUN DA...

Bunların arkadaşları YPG’liler. Yani bölgemizdeki en eli kanlı, en ahlaksız, en haysiyet yoksunu insanlık düşmanı teröristler olduğunu gördük. Bu tavrından sonra Fransa’nın hiçbir teröristten, hiçbir terör eyleminden şikayetçi olma hakkı kalmamıştır. Teröristlerle yatıp kalkan, hatta onları saraylarında ağırlayanlar yanlışı er geç anlayacaklardır. Her an bizim şu anda yaşadığımız sıkıntılar onların da başına gelebilir. Bizim bu konuda şakamızın olmadığını, en küçük müsamahamızın bulunmadığını anlamak için daha ne söylememiz lazım bilmiyorum. Yıllarca kendi ülkelerindeki canileri başlarından defetmek için bilinçli olarak DEAŞ saflarına yönlendirenler, şimdi evlerine dönen teröristlerle ne yapacaklarını düşünüyorlar. PYD ile yapacakları durum da farklı değildir. Canını kurtaran teröristler oraya doluştuğunda ümit ediyoruz ki bizden yardım istemeye kalkmazlar. 7 tane teröristi Elysee Sarayı ağırlıyorsun da, Türkiye 3,5 milyon Suriyeliyi ağırlarken ben ne yapabilirim diye sorununuz oldu mu? Kaç tane mülteciyi Fransa’da ağırladın bana bunun cevabını verir misin?

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 3 BİN 800

Bugün itibariyle Afrin'de etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 3 bin 800'ü buldu. Maalesef bazı trafik kazaları da var. Sürücülerin uykusuna dikkat etmesi lazım.Zeytin Dalı Harekatı'na devam ettiriyoruz. İdlib, Münbiç ve benzeri yerlerle ilgili faaliyetlerimiz devam ediyor. idlib'te 12 gözlem noktasında 7'si bizim kontrolümüzde. Diğerlerini de inşallah çok yakında faaliyet geçireceğiz.Böylece Doğu Guta, Rakka gibi yerlerde yaşanan facialarının benzerinin İdlib'te yaşanmasının önüne geçmek için adımlar atıyoruz.

ARTIK MÜSADE EDEMEYİZ

Bize verilen sözler vardı Sayın Obama'dan bu yana. Sayın Obama bizzat bana, 'Teröristleri Fırat'ın doğusuna göndereceğiz ve Münbiç'e kendi halkı olan Arapları alacağız" diye. Aksine yerli halkı çıkardılar, terörist unsurları oraya doldudular.Tillerson bana Münbiç için kuzeyi sizde güneyi bizde olsun dedi. Ben de neden bizde olsun buranın gerçek sahipleri var diye cevap verdim. Geçiş sürecinde tabi ki bizim de elimizden geleni yapacağımızı belirttim. Biz bunların bir an önce yerine getirilmesini bekliyoruz. Irak sınırına doğru olan bölgeyi de teröristlerden temizlemek için hazırlıklara başladık. Sınırımızda terör unsurlarına tahammül edemeyiz. Bugün değil yarın bakarsınız bunlar yine taciz atışına başlayabilir. Biz bunlara artık izin veremeyiz. Teröristlerin elini kolunu sallayarak buralarda dolaşmasına müsaade edemeyiz.

IRAK'A AÇIK ÇAĞRI: YAPACAKSINIZ YAPIN

Irak'ta da bölücü terör örgütünün faaliyetlerini sona erdirmek kararındayız. Sincar'la ilgili değişik şeyler konuşuluyor. Sincar, Kandil'in bir alternatifidir. Bizim için Kandil neyse Sincar da odur. Sincar, PKK'dan, terör örgütlerinden, ismi ne olursa olsun temizlenene kadar bu devam edecek. Onun için bir gece ansızın oraya da girebiliriz. Tarih vererek bu işler olmaz, anında. Irak hükümetine söylüyoruz. Yapacaksanız yapın, yapmayacaksanız bırakın biz yapalım, onlar da taahhüdünü verdiler. Hem bizim hem Bağdat yönetiminin ortak sorunudur. Irak'la birlikte çalışmaya hazırız. Artık bu konuda Türkiye'ye yönelik eleştiriler getirilmesinin anlamı yoktur.

PKK ile PYD'yi aynı görmeyen, DEAŞ ile mücadele ile YPG ile mücadeleyi eş değer tutmayan tüm yaklaşımlara kapımız kesinlikle kapalıdır. Terör örgütünün harf oyunları ile ismini değiştirerek oynamak istediği oyuna katılmak isteyenler kendileri bilirler. Aynı yılanın yavruları olduğunu biliyoruz. Biz teröristlere isim koymakla değil, onları ortadan kaldırmakla meşgulüz. "

Kaynak: Ajanslar