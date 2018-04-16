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16 Nisan 2018 14:24 | Son Güncelleme: 16 Nisan 2018 14:26

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor! Canlı yayın...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünya Müslüman Azınlıklar Zirvesi"nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor! Canlı yayın...


Kaynak: AA

Etiketler: Cumhurbaşkanı


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