Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor! Canlı yayın...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünya Müslüman Azınlıklar Zirvesi"nde konuşuyor.
Kaynak: AA
Kaynak: AA
NATO Genel Sekreterinden flaş DAEŞ itirafı! NATO Genel Sekreteri ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ortak basın toplantısı... Gündem
Şehit Kaymakam Safitürk'ün zanlısı duruşmada kendini yaktı! Derik Kaymakamı Safitürk’ün şehit olduğu terör saldırısına ilişkin davanın duruşmasında tutuklu... Gündem
Psikolojik dedikleri rahatsızlık 7 santimlik tümör çıktı Boynundaki ağrı nedeniyle doktor doktor gezen, hastalığı için ‘psikolojik’ bile denilen Mehmet... Güncel
Türkiye'nin kuyusunu bu kez sadece dışarıdan kazmıyorlar! Türkiye terörle mücadelede kritik adımlar atarak içeride ve dışarıda örgüte büyük darbe vuruyor.... Gündem