Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye Sert Sözler

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Giresun İl Kongresinde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Giresun İl Kongresinde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Gece gündüz koşturacak, ülkemizi her açıdan layık olan seviyeye getireceğiz. Afrin Harekatı ile artık bir diriliş hamlesinin içerisine girildi. Buna diriliş muştusu da diyebiliriz. Buna var mıyız? Yeniden bu diriliş hamlesi ile 2019'un mart yerel seçimlerini, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, parlamento seçimlerine hazır mıyız? Hiçbir zaman rakiplerimizin zayıflığından güç alarak hedefini belirleyen bir siyasi hareket olmadık.

KILIÇDAROĞLU'NA GÖNDERME: PİŞKİNCE O KOLTUKTA OTURUYOR

Ana muhalefetin başındaki zat gibi "yüzde 40 oy almazsam istifa ederim" demedik. Seçimleri kaybettiği halde pişkince koltuğa yapışanlardan oldu mu? Hala oturuyor. Biz hep daha yükseğe çıkmak için çaba harcadık. Aynı oranları elde etmeyi bile eksiklik, eksilik, noksanlık olarak değerlendirdik. Tevazuda toprak gibi olacağız. Gurur, kibir bizde olmayacak. Biz, oyları yükseldikçe böbürlenen değil, sorumluluğu artan bir teşkilatız bunu da böyle bileceğiz.

FLAŞ İTTİFAK MESAJI: MHP İLE BİRLİKTE...

Allah'ın izniyle 2019 yılında AK Parti-MHP birlikteliği ile oluşan Cumhur İttifakı'nı en yüksek oylarla tanıştıracağız. İnşallah 2019 seçimlerinde sandıkları patlatacak, ümmetin birliğini en üst noktaya taşıyacağız.2019 seçimlerinde kazanacağımız başarılarla milletimizin, ülkemizin gidişatını değiştireceğiz. Bu kapsamda yaptığımız kongrelerle halkımızla da iç içe oluyoruz. Salonun dışında buranın en az 4 misli halk var. Tabi salon ufak. Ama daha büyüğü önümüzdeki yıla yetişecek.Kapı kapı dolaşarak bu ülkeye, bu bölgeye, Giresun'a ait projelerimizi anlatmanızı istiyorum. İki ilçe dışında Giresun'daki tüm ilçeleri kazandık. Şimdi hedef, 2019 yılında tüm belediye başkanlıklarını kazanmak.

YAN GELİP YATMADIK

Bütün bu söylediklerim birilerine hamaset gibi gelebilir. AK Parti'nin kodlarını bilmeyenler için bu söylemlerim hayal gibi gelebilir. Bizim 15 sene önce hedeflediğimiz şeylerin birileri hayalini bile kuramıyordu. illerimiz ve vatandaşlarımız arasında ayrım yapmadık. Göreve geldiğimizde 25 olan havaalanı sayısını 57'ye ulaştı. Biz, hedeflerimizi bir bir hayata geçiren bir partiyiz. Lüks otobüs fiyatına şimdi uçağa biniyoruz.Ankara'yı kalkındırırken Erzurum'u boynu bükük bırakmadık. Karadeniz'e yatırım yaparken Güneydoğu'yu ihmal etmedik.Alt ve üst yapı yatırımları ile Türkiye'nin çehresini değiştirdik. Yan gelip yatarak buralara gelmedik.

DÜNYANIN EN ÇAPSIZ ANA MUHALEFETİ

Rahmetli Savaş Ay'ın programını hepiniz izlediniz değil mi? Hastanelerin durumunu ne güzel anlatmış. Kılıçdaroğlu'nu gördünüz değil mi orada? Nasıl da pişkin pişkin gülüyor.Biz, nelerle uğraşırken, ana muhalefet partisi attığı adımlarla, ellerine başkaları tarafından tutuşturulan paçavralarla neler yaptıklarını gördünüz. Dünyanın en çapsız ana muhalefet partisiyle uğraşıyoruz.Bir ara tek gündemleri 'Gazi Mustafa Kemal'in portresini duvardan kim indirdi' konusunu tartıştılar.Günlerce bu meseleyi konuştular. Ortaya karışık bir karara vardılar. Bir dönem bunlar, PYD/YPG terör örgütünü aklama seferberliğine çıkmışlardı.

YPG'YE VERDİKLERİ DESTEĞİ ÖSO'YA VERMEDİLER

Bugün Afrin' raporunu da sizlere vereyim. 700'ün üzerinde ülkemize saldırı düzenlendiğinde bile CHP 'elimizde yeterli delil yok' diyordu. Sınır ötesi mücadelemizi başlatınca da bunun önüne geçmek için seferber oldular. Baktılar olmuyor, bu kez da farklı yollarla harekatın başarısını gölgelemek istediler.Bunlar, Fırat Kalkanı'nda, Zeytin Dalı Harekatı'nda canlarını veren ÖSO'lulara YPG'ye sahip çıktıkları kadar çıkmadı.Doğu Guta'dan bu sabah bir hanımefendinin mektubunu aldım. 'Ne olur Afrin'de attığınız adımları Doğu Guta'da da atın' diyor.

KILIÇDAROĞLU'NUN AFRİN ÇARKI

Ama bu Bay Kemal gibilerin çark etmekte üstlerine yok. Bir gece öncesinde 'Afrin' girmeyelim' diyelim sonrasında art arda masaj yayımlamasının takdirini milletimize bırakıyorum.Giresunlu kardeşlerimin tabiriyle; 'Bunlar, yumurtadan yün kırpmaya çalışan' adamlar.Ne oldu? Afrin düştü. Bu sefer Genelkurmay'a tebrik gönderdiler. Sizin zerre kadar ufkunuz olsa bu yanlışın içine düşmezsiniz.Bu ülkenin Cumhurbaşkanı ve milletimin bir ferdi olarak bunların bu durumundan utanıyorum, rahatsız oluyorum. Krediyi tamamen tükettiler.2019'da bu anlayışın sandığa gömüleceğine inanıyorum.

3 BİN 747 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Salona girerken aldığım son rakam; 3 bin 747 terörist etkisiz hale getirildi.Artık hedeflerimize ağır aksak yürümeyeceğiz, koşar adımlarla ilerleyeceğiz.

Kaynak: AA