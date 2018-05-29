Cumhurbaşkanı Erdoğan, komutanlarla telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Özellikle terörle mücadelede, teröristlere de gerçekten Mehmedimiz, Mehmetçik'imiz bunun faturasını çok ağır ödetti, ödetmeye de devam ediyor." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Şırnak Belediyesi'ni ziyaretinin ardından Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'nı ziyaret etti. Mehmetçik ile iftarda bir araya gelen Başbakan Yıldırım, daha sonra onlarla çay içerek, bir süre sohbet etti.

Yıldırım, bu sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım'ın yanı sıra Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, 23'üncü Piyade Tümen Komutanı Veli Tarakcı ve Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin ile telefonda görüştü.

Komutanlarla iftarda Çakırsöğüt'te beraber olduğunu anlatan Yıldırım, telefonu ilk olarak 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Veli Tarakcı'ya verdi.



Tarakcı, "Sayın Başbakanımız sağ olsun lütfettiler, bugün bizleri yalnız bırakmadılar. Mehmetçikle beraber iftar yapmayı uygun gördüler. Bizi çok onurlandırdılar. Şahsınız başta olmak üzere Sayın Başbakanımıza ve değerli bakanlarımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Sizleri her vesileyle yanımızda görmek, bizi son derece moralli ve son derece onur sahibi yapıyor. Her zaman ifade ettiğimiz gibi sizlerin ve milletimizin desteğiyle kanımızın son damlasına kadar, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar, mücadelemiz devam edecek. İnşallah bu millet birlik, dirlik anlamında özlediği yere kavuşacak." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Tuğgeneral Ercan Yaşin ile görüştü.

Yaşin, "Sayın Cumhurbaşkanım, emirleriniz doğrultusunda terörle mücadeleyi etkin, kararlı şekilde devam ettirmeye kararlıyız. Emirlerinizi bekliyoruz efendim arz ederim." dedi.

"Ezanımızı susturmayacak ve vatanımızı da böldürtmeyeceğiz"

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben de çok teşekkür ediyorum. Her şeyden önce mübarek ramazan ayının böyle anlamlı bir iftar sofrasını sizler orada gerçekleştirdiniz." diye konuştu.

Erdoğan, "Ben, öncelikle Başbakanımız olsun, siz paşalarımız olsun, diğer subay kademesi, tüm er ve erat bütün kardeşlerimin gözlerinden öpüyorum. Ramazan ayını kutluyorum ve Allah'tan bizleri hayırlısıyla ramazan bayramına da kavuşturmasını da niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Terörle mücadelede kararlılık mesajı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Özellikle terörle mücadelede gerçekten yıllardır verilen bu mücadele bize her ne kadar bedel ödettiyse de teröristlere de gerçekten Mehmedimiz, Mehmetçik'imiz bunun faturasını çok ağır ödetti, ödetmeye de devam ediyor. Bunun için tabii bir şeye çok ihtiyacımız var. Hep söylüyorum; tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet anlayışıyla bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep beraber Türkiye olacağız anlayışıyla inşallah bayrağımızı indirtmeyecek, ezanımızı susturmayacak ve vatanımızı da böldürtmeyeceğiz."

"Her türlü göreve hazırız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş ile görüştü.

Karataş, "Sayın Cumhurbaşkanım, saygılarımızı sunuyoruz. Bir ramazan günü iftarda Sayın Başbakanımızı, bakanlarımızı aramızda görmek bizim mücadele azim ve kararlılığımızı daha artıracaktır. Her türlü göreve hazırız Sayın Cumhurbaşkanım." diye konuştu.

Erdoğan da "Terörle mücadelede şu ana kadar geldiğimiz bu başarıyı, bu grafiği inşallah daha da yükselterek, devam ettireceğimize inanıyorum. Allah yar, yardımcımız olsun. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar temenni ediyorum." dedi.

Görüşmelerin ardından Başbakan Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, bugün Siirt ve Şırnak mitinglerini yaptıklarını, kendisine Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin'in eşlik ettiğini aktardı.

Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a milletvekili adaylarının da saygı ve selamlarını iletti.

Kaynak: AA